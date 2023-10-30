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Şehit Serhan Selçuk Nariçi Cumhuriyet Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuriye Önderci ve öğrenciler tarafından hazırlanan Cumhuriyetin 100. Yılı Dolayısıyla Resim Sergisi Düzenlendi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürü Mustafa Küçükaslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğrencilerle bir süre sohbetti. Serginin açılışından duyduğu memnuniyetini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, sergini hazırlanmasında emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuriye Önderci, okul idarecileri ve öğrencilere teşekkür etti.



Kaynak : PHA