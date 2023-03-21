14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçiminde Adıyaman'da aday adayı olan Ziya Polat' açıklası şöyle:

LİDER TÜRKİYE YOLUNDA, MİLLETİME HİZMETE ADAYIM

Türkiye’de 2002'den bu yana birçok alanda "yeni" süreçler ve buna dayalı sessiz devrimler hayata geçirilmiştir. Bu gün geldiğimiz noktada milletimizin büyük çoğunluğunun ortak iradesi ile ‘Yeniden Büyük Türkiye’ hedefi ortaya konmuştur. Millet olarak bu hedefe doğru hızla yol alıyoruz.

Türkiye son 21 yılda AK Parti İktidarı ile birlikte her alanda çağ atlamış ve Dünyada söz sahibi bir ülke olmuştur. Hedef 2053 sloganı ile “Yeni Türkiye, Güçlü Türkiye, Dünyada Lider Ülke Türkiye” için mücadele eden AK Kadroların bir neferi olarak, bu kutsal ve asil mücadelenin içinde yer almak ve milletime hizmet için, AK Partiden Adıyaman Milletvekili Aday Adayıyım. AK Parti milletimizin umudu ve güvencesidir. Yeni Türkiye'nin Mimarı Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde

Halka Hizmet, Hakka Hizmet

“Halka hizmet, Hakka hizmet” anlayışı içerisinde insanlığa hizmet için, daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye, daha bayındır bir Adıyaman için bu kutlu yola çıktık. 1997 Yılından beri Adıyaman başta olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde görev yaptım.Bilgim, birikimim ve tecrübemle, önce Allah(cc)’ın izni, sonra siz değerli hemşerilerimin teveccühü ile aday adayı oluyorum. Biz doğru bildiklerimizi, AK Partinin misyonu ve vizyonunu, projelerini anlatarak halkımızın karşısına çıkıyoruz.

DAVAMIZ AK, SEVDAMIZ AK

Büyüklerimin duasını alıp, Adıyaman’ımızın kadirşinas ve vefakâr halkının sevgisini kazanıp “Yeniden Büyük Türkiye” Yolunda, “Dünya’da Lider Ülke Türkiye” uğruna hep birlikte çalışacağız. Bu zorlu ve kutlu yolda Allah(cc) yar ve yardımcımız olsun.

Basınımıza ve Adıyaman kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Ziya POLAT

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı