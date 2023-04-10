Akp Adıyaman 5. Sıra adayı Ziya Polatın Teşekür açıklaması:

Çok kıymetli Adıyamanlılar;

Aziz Milletimizin iradesini ortaya koyacağı 14 Mayıs Genel Seçimlerinin arifesindeyiz.

14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Ak Parti Adıyaman 5. Sıradan milletvekili adayı gösterildim. Bilvesile; şahsıma teveccüh gösteren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Genel Merkez yöneticilerine, teşkilatımıza, basınımızın değerli mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bilhassa vefakârlık gösteren siz Adıyamanlılara yürekten teşekkür ediyorum.

Milletimizin iradesi nasıl tecelli ederse etsin bu seçimlerden de alınacak neticenin vatanımıza, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini bahusus temenni ediyorum.

6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşadık. Şimdi yaralarımızı sarma zamanı… Devletimizin, milletimizin bu zorluklar karşısında bir çıkış yolu bulacağına ve huzuru, istikrarı mahir bir şekilde elde edeceğine olan inancım tereddütsüz bir şekilde tamdır.

Aynı zamanda seçimlerin sathı mailine girmiş olmamız bizler için yaşadığımız sıkıntılı süreci daha da zor hale getirmiştir. Adıyaman’ın bir evladı olarak her iki süreci bir arada götürmek zorunda olduğumuzun bilincindeyim. Bu şehri tekrar ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler bu şehrin sevdalılarıyız. Çünkü bu şehre bir borcumuz var, çünkü bizler bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Bu şehir bizim ana yurdumuz, ata yurdumuzdur. Şehrimizi eski halinden çok daha güçlü ve işler halde olması için bir dakika dahi durmadan çalışacağız, çabalayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehrimizin ilçeleri ve köylerinde en kısa sürede kalıcı konutların ve iş yerlerinin yapımı tamamlanacak, şehrimiz daha güvenli hale gelecektir inşallah.

Saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan güvenleri asla boşa çıkmayacak ve Adıyaman en kısa sürede daha yaşanılabilir bir şehir olacaktır.

Hepinizin yuvası şen, ömrü bereketli, gönlü huzur içinde olsun.

Ülke olarak geçtiğimiz şu zorlu süreçte Rabbim yar ve yardımcımız olsun.