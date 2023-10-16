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TBMM’de yer alan muhalefet partilerinin kendi iç sorunları ile uğraşması ve partinin “devlet ciddiyeti ve sorumluluğu” istikametindeki etkili muhalefetinin Zafer Partisi'ne duyulan güven ve ilgiyi arttırdığına dikkati çekilen açıklamada, Zafer Partisi ile fikir olarak başa çıkamayanların, partimize yönelik haksız ve mesnetsiz siyasi saldırılarına neden olduğuna dikkati çekti. Etkili muhalefet dolayısıyla, saldırı veya komplolara karşı tedbir alınması gerektiğine dikkati çekilerek, "Alınacak tedbirler, “kişisel” ve “kurumsal tedbirleri” içermektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki hususlarda azami dikkatli olunacaktır. Tüm partililerimiz, provokasyon ve komplolara karşı dikkatli ve uyanık olacak ve toplumsal olaylarda sakin ve sağduyulu bir tavır sergileyecektir. Gereken hallerde, asayiş ve güvenliği tehdit eden durumlar, kolluk kuvvetlerine rapor edilecektir" denildi.



İl Başkanlıklarına gönderilen genelgede parti bina ve tesislerimizde fiziki ve bilgi güvenlik tedbirlerine titizlikle riayet edileceğini ve bu amaçla ofis çalışmalarında bilgi güvenliği konusunda, bilinmesi gereken prensibine göre çalışılacak ve evrak güvenliği tedbiri alınacağının altı çizildi.

Çalışma odalarını fiziki güvenliği sağlanacak, zaman zaman “evrak güvenliği” ve “yabancı madde/malzeme” kontrolleri yapılması, çalışma odalarında masa üstünde, çekmecelerde, raflarda ve açık alanlarda evrak bulundurulmaması, parti evrakının kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi, İl/ilçe binalarımıza, provokasyona neden olabilecek şüpheli kişilerin (uyuşturucu madde bağımlısı gibi) girmesini önlemek için tedbirler alınması ve hiç kimsenin, taşınması ve bulundurulması kanunen yasak olan kesici ve delici aletler ile her çeşit ateşli silah (ruhsatlı bile olsa) ile teşkilat binalarına girmesine asla izin verilmemesi istendi.