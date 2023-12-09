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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 7°C

Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatısı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile zamanla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu , aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, bu sabah saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, bu sabah saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güneyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz açıklarında fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, doğusunun açıkları güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı ile açıkları 2,5 ila 3,5 m, Görüş: Orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden itibaren 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı 7, kuzeyi öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.