Mutabakat metnini okumaya üşenenler için özet geçiyorum:
1* Başkanlık sistemine son verilecek
2* Kur Korumalı Mevduat tarih olacak
3* Kanal İstanbul projesi iptal edilecek
4* Tank Palet Fabrikası millileştirilecek.
5* GATA/askeri hastaneler yeniden açılacak.
6* Seçim barajı %3 olacak
7* Varlık Fonu tarihe karışacak
8* Geçiş garantili sistem tarih olacak
9* Atatürk Havalimanı yeniden açılacak
10* Festival yasaklama devri bitecek
11* YÖK kaldırılacak
12* Askeri liseler ve harp akademileri yeniden açılacak.
13* Parayla vatandaşlık satma devri bitecek
14* Sığınmacılar gönderilecek
15* Atatürk Orman Çiftliği diriltilecek
16* Kamuda çoklu maaş dönemi sona erecek
17* Çakarlı araç uygulaması bitecek
18* Cumhurbaşkanı Beştepe'de kalmayacak
19* Türkiye Şeker Kurumu yeniden kurulacak.
20* Kamuda işe alımlarda mülakat devri sona erecek
21* Kamuda taşeron sistemi tarih olacak
22* İtibardan tasarruf olacak
23* Cumhurbaşkanı uçak sayısı azaltılacak
24* Cumhurbaşkanı uçakları satılıp yangın söndürme uçakları alınacak
25* Kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek.
26* Dış politikada ihvancılık bırakılacak ve Yurtta Sulh, Cihanda Sulh devri başlayacak
27* Sınırlar korunacak ve kaçaklar engellenecek
28* AB'yle imzalanan Geri Kabul (Sığınmacı) Anlaşması gözden geçirilecek
29* Ortadoğu'da Osmanlıcılık politikası terk edilecek.
30* Atatürk'ün "Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü" yeniden açılacak
31* Türk Devletleri Teşkilatı güçlendirilecek
32* Ege'de Türk hakları korunacak
33* Kritik askeri kurumlar asla özelleştirilmeyecek
34* Türk Telekom ve Turkcell millileşecek
35* Devlet yurtları çoğalacak.
36* Geçiş garantili ihalelerden doğan kamu zararları, vurguncu şirketlerden geri alınacak
37* Kanal İstanbul projesi iptal edilecek ve bu projeye harcanacak para GAP gibi projelere yönlendirilecek
38* Muharip Uçak, Altay Tankı, Fırkateyn gibi milli üretimler hayata geçirilecek.
39* Doğu Akdeniz'de doğalgaz ara faaliyetleri artırılacak.
40* 8 Mart'ta tüm kadınlar izinli sayılacak
41* Kamuda akraba kontenjanlarına son verilecek
42* İlkokul öğrencilerine insan hakları, adalet, sağlık, çevre, hayvan hakları gibi dersler öğretilecek.
43* Cumhurbaşkanı kararnameleri tarihe karışacak
44* Çoklu Baro sistemi kaldırılacak
45* Kamu İhale Kanunu gözden geçirilecek
46* Merkez Bankası bağımsızlaştırılacak
47* TÜBİTAK aslına dönecek
48* İnternette fiber devrim yapılacak
49* İnternetteki vergiler azaltılacak.
50* Savunma sanayii alanında özel sektörün önü açılıp rekabet sağlanacak
51* Yerli motor ve %100 yerli tank üretimi projesi başlatılacak
52* Aselsan, Havelsan, TAI, MKE, TUSAŞ gibi kamu şirketlerine her türlü destek sağlanacak
53* İşsizlik Fonu, sadece işsizler için kullanılacak.
54* Cumhurbaşkanı partisiz olacak, görevi bittikten sonra siyasi yasak uygulanacak
55* Ülkeyi ilgilendiren projeler e-devlet üzerinden oylanacak
56* Yabancıya maden hammadde satışı sınırlanacak
57* Tarımda zehirli ilaçlarla mücadele edilecek
58* İmar afları sınırlandırılacak.
59* TOKİ, zenginler için değil evsizler için çalışacak
60* Kadına şiddet sorunuyla mücadele edilecek
61* Ped vb ürünlerde vergiler azaltılacak
62* Çocuk evlilikleriyle mücadele edilecek
63* KKTC, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan politikaları güçlendirilecek.
64* Kuvvet Komutanlıkları yeniden genelkurmaya bağlanacak
65* Terörle mücadele kesin şekilde sürdürülecek
66* Yurt dışına kaçan teröristlerin iadesi sağlanacak
67* Uyuşturucu ve mafya baronlarıyla mücadele edilecek
68* Afet vergileri sadece afetlerde kullanılacak.
69* İstanbul depremine hazırlık seferberliği başlatılacak
70* Kentsel dönüşüm üzerinden rant devri bitecek
71* Yanan ormanlar yeniden orman yapılacak
72* Ormanlar hakkında cumhurbaşkanına verilen yetki kaldırılacak
73* Sahilleri şirketlere peşkeş çekme dönemi bitecek.
74* Turizm'de imar rantı dönemi sona erecek
75* Zengini koruyan vergi afları tarih olacak
76* Konut sektöründeki rant vergilendirilecek
77* KPSS'ye girişte ücret alınmayacak
78* Yerel yönetimlerde kayyum dönemi bitecek
79* Sokak eylemlerine müsaade edilecek.
80* TRT ve AA bağımsızlaştırılacak
81* Yurt dışı seçmenler 15 vekil seçebilecek
82* %1 oy alan partiler hazine yardımı alacak
83* Yurt dışına çıkarılan yolsuzluk paraları geri gelecek
84* Vergi cennetlerine para aktarımı sınırlandırılacak
85* KYK kredi ve bursları artırılacak.
86* Eğitim öğretimde KDV oranı düşürülecek
87* Çiftçiye indirimli elektrik verilecek
88* Çiftçilerin kullandığı kredilerde faiz indirimi yapılacak
89* Akkuyu Nükleer Santral projesi incelenecek. İmtiyazlar varsa iptal edilecek
90* Tüm ülkede musluk suları içilir olacak.
91* KHK mağduriyetleri tespit edilip düzeltilecek
92* Özelleştirilen elektrik şirketleri incelenecek
93* Yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri geri getirilecek
94* Hayvanları koruma kanunu çıkarılacak
95* Devlet okullarında ücretsiz süt ve yemek dağıtılacak.
96* Öğrencilere "eğitim destek kartı" ve ücretsiz internet sağlanacak
97* Öğrenciler en az bir yabancı dil ve yazılım dili öğrenecek
98* Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının dönüşü sağlanacak
99* Gençlerden pasaport ve yurt dışı çıkış harcı alınmayacak.
100* Sağlıkta şiddet dönemi son bulacak
101* Bakan yardımcılıkları kaldırılıp müsteşarlıklar geri getirilecek
102* Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulacak
103* Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak
104* Milli gelirin %1'i tarıma destek olarak verilecek.
105* Çiftçiye mazot, tohum ve gübre desteği verilecek
106* 4+4+4 sistemi kaldırılacak. 1+5+4+3 sistemi getirilecek
107* ÖSS tek değil çoklu sınav olacak
108* 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan 310 milyon TL'nin akıbeti araştırılacak....
Dip not: meddeler ve içerik beni feth etti şahsen ve eklenmesi gereken önemli bir kaç madde daha var bence.
Öncelik tarikat ve cemaatler kapatılacak.
Sınırlara mayın döşenecek.
Yabancılara satılan bütün gayrimenkuller geri alınacak. Yabancılara malını mülkünü satanlara vatandaşlık bilinci eğitimi verilecek vb..
Onlarca madde sayabilirim...
Bu şekliyle yetmez ama evet diyorum.
Saygılarımla
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