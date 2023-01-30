Mutabakat metnini okumaya üşenenler için özet geçiyorum:

1* Başkanlık sistemine son verilecek

2* Kur Korumalı Mevduat tarih olacak

3* Kanal İstanbul projesi iptal edilecek

4* Tank Palet Fabrikası millileştirilecek.

5* GATA/askeri hastaneler yeniden açılacak.

6* Seçim barajı %3 olacak

7* Varlık Fonu tarihe karışacak

8* Geçiş garantili sistem tarih olacak

9* Atatürk Havalimanı yeniden açılacak

10* Festival yasaklama devri bitecek

11* YÖK kaldırılacak

12* Askeri liseler ve harp akademileri yeniden açılacak.

13* Parayla vatandaşlık satma devri bitecek

14* Sığınmacılar gönderilecek

15* Atatürk Orman Çiftliği diriltilecek

16* Kamuda çoklu maaş dönemi sona erecek

17* Çakarlı araç uygulaması bitecek

18* Cumhurbaşkanı Beştepe'de kalmayacak

19* Türkiye Şeker Kurumu yeniden kurulacak.

20* Kamuda işe alımlarda mülakat devri sona erecek

21* Kamuda taşeron sistemi tarih olacak

22* İtibardan tasarruf olacak

23* Cumhurbaşkanı uçak sayısı azaltılacak

24* Cumhurbaşkanı uçakları satılıp yangın söndürme uçakları alınacak

25* Kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek.

26* Dış politikada ihvancılık bırakılacak ve Yurtta Sulh, Cihanda Sulh devri başlayacak

27* Sınırlar korunacak ve kaçaklar engellenecek

28* AB'yle imzalanan Geri Kabul (Sığınmacı) Anlaşması gözden geçirilecek

29* Ortadoğu'da Osmanlıcılık politikası terk edilecek.

30* Atatürk'ün "Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü" yeniden açılacak

31* Türk Devletleri Teşkilatı güçlendirilecek

32* Ege'de Türk hakları korunacak

33* Kritik askeri kurumlar asla özelleştirilmeyecek

34* Türk Telekom ve Turkcell millileşecek

35* Devlet yurtları çoğalacak.

36* Geçiş garantili ihalelerden doğan kamu zararları, vurguncu şirketlerden geri alınacak

37* Kanal İstanbul projesi iptal edilecek ve bu projeye harcanacak para GAP gibi projelere yönlendirilecek

38* Muharip Uçak, Altay Tankı, Fırkateyn gibi milli üretimler hayata geçirilecek.

39* Doğu Akdeniz'de doğalgaz ara faaliyetleri artırılacak.

40* 8 Mart'ta tüm kadınlar izinli sayılacak

41* Kamuda akraba kontenjanlarına son verilecek

42* İlkokul öğrencilerine insan hakları, adalet, sağlık, çevre, hayvan hakları gibi dersler öğretilecek.

43* Cumhurbaşkanı kararnameleri tarihe karışacak

44* Çoklu Baro sistemi kaldırılacak

45* Kamu İhale Kanunu gözden geçirilecek

46* Merkez Bankası bağımsızlaştırılacak

47* TÜBİTAK aslına dönecek

48* İnternette fiber devrim yapılacak

49* İnternetteki vergiler azaltılacak.

50* Savunma sanayii alanında özel sektörün önü açılıp rekabet sağlanacak

51* Yerli motor ve %100 yerli tank üretimi projesi başlatılacak

52* Aselsan, Havelsan, TAI, MKE, TUSAŞ gibi kamu şirketlerine her türlü destek sağlanacak

53* İşsizlik Fonu, sadece işsizler için kullanılacak.

54* Cumhurbaşkanı partisiz olacak, görevi bittikten sonra siyasi yasak uygulanacak

55* Ülkeyi ilgilendiren projeler e-devlet üzerinden oylanacak

56* Yabancıya maden hammadde satışı sınırlanacak

57* Tarımda zehirli ilaçlarla mücadele edilecek

58* İmar afları sınırlandırılacak.

59* TOKİ, zenginler için değil evsizler için çalışacak

60* Kadına şiddet sorunuyla mücadele edilecek

61* Ped vb ürünlerde vergiler azaltılacak

62* Çocuk evlilikleriyle mücadele edilecek

63* KKTC, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan politikaları güçlendirilecek.

64* Kuvvet Komutanlıkları yeniden genelkurmaya bağlanacak

65* Terörle mücadele kesin şekilde sürdürülecek

66* Yurt dışına kaçan teröristlerin iadesi sağlanacak

67* Uyuşturucu ve mafya baronlarıyla mücadele edilecek

68* Afet vergileri sadece afetlerde kullanılacak.

69* İstanbul depremine hazırlık seferberliği başlatılacak

70* Kentsel dönüşüm üzerinden rant devri bitecek

71* Yanan ormanlar yeniden orman yapılacak

72* Ormanlar hakkında cumhurbaşkanına verilen yetki kaldırılacak

73* Sahilleri şirketlere peşkeş çekme dönemi bitecek.

74* Turizm'de imar rantı dönemi sona erecek

75* Zengini koruyan vergi afları tarih olacak

76* Konut sektöründeki rant vergilendirilecek

77* KPSS'ye girişte ücret alınmayacak

78* Yerel yönetimlerde kayyum dönemi bitecek

79* Sokak eylemlerine müsaade edilecek.

80* TRT ve AA bağımsızlaştırılacak

81* Yurt dışı seçmenler 15 vekil seçebilecek

82* %1 oy alan partiler hazine yardımı alacak

83* Yurt dışına çıkarılan yolsuzluk paraları geri gelecek

84* Vergi cennetlerine para aktarımı sınırlandırılacak

85* KYK kredi ve bursları artırılacak.

86* Eğitim öğretimde KDV oranı düşürülecek

87* Çiftçiye indirimli elektrik verilecek

88* Çiftçilerin kullandığı kredilerde faiz indirimi yapılacak

89* Akkuyu Nükleer Santral projesi incelenecek. İmtiyazlar varsa iptal edilecek

90* Tüm ülkede musluk suları içilir olacak.

91* KHK mağduriyetleri tespit edilip düzeltilecek

92* Özelleştirilen elektrik şirketleri incelenecek

93* Yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri geri getirilecek

94* Hayvanları koruma kanunu çıkarılacak

95* Devlet okullarında ücretsiz süt ve yemek dağıtılacak.

96* Öğrencilere "eğitim destek kartı" ve ücretsiz internet sağlanacak

97* Öğrenciler en az bir yabancı dil ve yazılım dili öğrenecek

98* Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının dönüşü sağlanacak

99* Gençlerden pasaport ve yurt dışı çıkış harcı alınmayacak.

100* Sağlıkta şiddet dönemi son bulacak

101* Bakan yardımcılıkları kaldırılıp müsteşarlıklar geri getirilecek

102* Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulacak

103* Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak

104* Milli gelirin %1'i tarıma destek olarak verilecek.

105* Çiftçiye mazot, tohum ve gübre desteği verilecek

106* 4+4+4 sistemi kaldırılacak. 1+5+4+3 sistemi getirilecek

107* ÖSS tek değil çoklu sınav olacak

108* 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan 310 milyon TL'nin akıbeti araştırılacak....

Dip not: meddeler ve içerik beni feth etti şahsen ve eklenmesi gereken önemli bir kaç madde daha var bence.

Öncelik tarikat ve cemaatler kapatılacak.

Sınırlara mayın döşenecek.

Yabancılara satılan bütün gayrimenkuller geri alınacak. Yabancılara malını mülkünü satanlara vatandaşlık bilinci eğitimi verilecek vb..

Onlarca madde sayabilirim...

Bu şekliyle yetmez ama evet diyorum.

Saygılarımla