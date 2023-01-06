Amaç ne merak ediyorum!

Son bir aydır özellikle ağaç kesme konusunda kendi ile yarış halinde sayın belediyemiz. Neden ağaç dikmeniz gerekirken aksine ağaç kesiyorsunuz? Yani ağaç dikmenizi geçtim Allah peygamber aşkına ağaç kesmekten vazgeçin. Abartısız bir önceki başkan tarafından merkeze dikilen ne kadar ağaç varsa %50’si kesilmiş durumda. Neden?

Kaldırımda ağaç bırakmadınız, gölge yapacak ağaç yok, aralık bitti ocak yarılandı neredeyse ama yağmur yağmıyor neden mi çünkü yağmurun yağması için ağaca ihtiyaç vardır daha fazla betona değil. Betonun yağmuru yağdırdığı nerde görülmüş. Ağaç keserek gölge ihtiyacının giderildiği nerde işitilmiş merak içerisindeyim. Adıyaman yazın hissedilen sıcaklık min. 50 derece hem de aylarca, peki bu sıcaklardan nasıl kaçınabiliriz ağaç gölgesiyle, ortada gölge yapacak ağaç var mı? hayır. Belediyemiz o kadar bu işi büyüttü ki belediyenin önünde ki durağın yanında bulunan bilmem kaç yaşında olan Çınar ağacını bile kökten kesmiş pesss yani pessss.

Hayır yoksa aranızdan birinin evinde oduna mı ihtiyacı var. Kes kes doymadınız ya. Ağaç dikin yahu daha kaç kere, kaç perdeden söyleyelim, haykıralım duymayan kulaklarınız duysun diye. Parkın içinde ki ağaçları bile kesiyorsunuz. Sebep soruyoruz tekrar dikeceğiz diyorlar, madem tekrar dikeceksiniz neden kesiyorsunuz. Çok mu aptal duruyorum oradan bakınca.

Çarşıda yürüyorsun bazı esnaflar vitrinleri, vitrin isimleri gözüksün diye kendince çaktırmadan iş yerinin önündeki ağacı kökten kesmiş. Kesiyor ve kesmeye devam ediyor. Bu cesareti nerden buluyor tabii ki görevini yerine getirmeyen, ceza uygulamayan, hatta kendi de kaldırımları ağaçsızlaştıran sayın belediyemizden buluyor.

Yeni pınar Caminin bile önündeki 3-5 yaşındaki ağaçları kesmişsiniz. Pes yani. Kıyamet kopsa elinde ki fideyi dik diyen bir peygamberin inancından caminin dahi etrafındaki bütün ağaçları keselim inancına gelmek nasıl bir savrulmaktır yahu. Kaldırımları ağaçlandırın. Ağaçları kesenleri ciddi parasal cezalar kesin öncelikle kendinize bu cezayı kesin ama. Adamların sırtında kocaman puntolarla Park ve Bahçeler müd. yazıyor. Ne yapıyorsunuz diyorum ağaç kesiyoruz diyorlar. Bu nasıl bir zıtlıktır. Sizin ağaç dikmeniz gerekiyor diyorum, yüzüme bakıyorlar. Kafayı yiyeceğim bu şehirde sonunda.

O ağaçların biz insan evladına ihtiyacı yok ama biz insan evladının o ağacın varlığına ihtiyacı var. Anlamıyorsunuz ve anlamamakta ısrar ediyorsunuz. O ağacın gölgesine, rüzgarina, yaprağına, gövdesine benim ihtiyacım var. Nefes alabilmek için o ağaca benim ihtiyacım var. Kuşların, karıncaların, çocukların o ağacın varlığına ihtiyacı var.

Doğa ile kavga halindeyiz ve kazanırsak öleceğiz haberiniz olsun.