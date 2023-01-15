Doğan Cüceloğlu bir seminerinde yere bir parça ekmek koymuş ve “Bu ekmeğe basabilecek birisi var mı?” diye sormuş salondakilere.

Hiç ses çıkmamış tabi. “Sahneye gelip bu ekmek parçasına basana 100 dolar vereceğim” diye devam etmiş.

Salondan yine çıt yok…

Fiyatı artırarak 5.000 dolara kadar getirmiş.

Bu sırada salonda bulunanlardan birisi,

─''Hocam, istersen 500 bin dolar ver, yine bize o ekmeği çiğnetemezsin, boşuna uğraşma!'' demiş.

Doğan Hoca da, “İşte değerler eğitimi budur” diye noktayı koymuş…

Para vererek ekmek çiğnetebileceğiniz insan sayısı yok denecek kadar azken, bedavaya yalan söyleyen, dedikodu yapan insanların bu kadar çok olması biraz garip değil mi?

Acaba yalan söyleme konusunda bu kadar hassas olamaz mıydık?

Veya herhangi bir toplulukta birisi gıybet etmeye başladığında herkes tepki veremez miydi?

Yere düşen ekmeği çiğnememek için duyduğumuz hassasiyet, yerlerde sürünen bazı değerlerimiz çiğnenirken niçin kendini göstermiyor acaba?

Ekmek nimettir, kaldırın yerden!

Peki ya diğerleri?

- Alıntı.



Değer değil mi diğerleri !

Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek, emanete sahip çıkmak, dürüst olmak, namuslu olmak, adil olmak, eşit davranmak, saygılı olmak, sevgi dolu olmak, ağaç dikmek, doğayı korumak, düşeni kaldırmak, vb. bunlar değer değil mi? Bunlar konusunda da hassas olamaz miyiz? Bence olabiliriz, olmalıyız..!