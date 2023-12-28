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Saat 12. 34'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddetinin net olarak görülebildiği telefon ve güvenlik kamerası görüntüleri 6 Şubat depremlerinin korkusunu üzerinden atamayan vatandaşlarda yeniden tedirginlik yarattı.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 12:34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adıyaman ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Yeşilyurt'ta eydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA