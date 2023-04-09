Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
İşte il il Yeniden Refah'ın 28. Döneme ilişkin milletvekili aday listeleri
ADANA SELAHATTİN BAYSAL LİSANS ESNAF
ERDEM GÜMÜŞ LİSANS MİMAR
SERDAL SÜNDÜK LİSANS ESNAF
ABDULLAH ABACI LİSANS ESNAF
MUSTAFA BOZKURT ORTAOKUL TÜCCAR
VOLKAN ÇEVİK LİSE ESNAF
UFUK ÇINGIRLAR LİSANS SİYASET BİLİMCİSİ
MUSTAFA YETER LİSE ESNAF
MUSTAFA GELDİ İLKOKUL TÜCCAR
YUSUF AKTÜRK İLKOKUL ESNAF
İBRAHİM KÖSE ORTAOKUL İŞÇİ
İLHAN TÜMENCİ ORTAOKUL TÜCCAR
SALİH PINAR LİSE ESNAF
İSMAİL ERDOĞAN İLKOKUL TÜCCAR
YUSUF AYAZ ESNAF
ADIYAMAN SAİT AYBAK
İSMAİL DEMİR
SADIK YAVAŞ
FEHMİ KOYUNCU
BÜNYAMİN MEMİ
AFYON NEVZAT ŞARLAK LİSANS EMEKLİ
ŞÜKRÜ SARIDERE LİSANS AVUKAT
TUNCAY YAZKAN LİSANS EMEKLİ
LÜTFİYE POLAT LİSANS ESNAF
YASİN KOCATAŞ LİSE ESNAF
ABDULLAH ALADAŞ YÜK. LİSANS VETERİNER
AĞRI Oğuzhan YAMİ LİSANS
HASAN BABAN ÖNLİSANS
ÖMER YAŞAR LİSE
S. EMİN ERİM LİSE
AMASYA KAZIM GÜMÜŞ LİSE
OSMAN AY LİSANS
KASIM BURSA LİSANS
ANKARA 1. BÖLGE CENGİZ ZOR LİSANS SENDİKACI
MEHMET KADERLİ LİSANS MUHENDİS
NUREDDİN GÜL LİSANS İKTİSATÇI
AV.TEVFİK ÖZTÜRK LİSANS AVUKAT
AV. MURAT ÇELEBİ LİSANS AVUKAT
ERDOĞAN CİNEVİZ LİSE ESNAF
YALÇIN AKMAN LİSE MÜTEAHHİT
RAMAZAN MENTEŞE LİSANS TÜCCAR
ELVAN TETİK LİSE ESNAF
ERCAN ÇETİN İLKOKUL ESNAF
İBRAHİM ERDOĞAN İLKOKUL EMEKLİ
SEYFETTİN BOĞAZLI YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
ABDULKADİR ATMACA LİSE ÖĞRENCİ
ANKARA 2. BÖLGE SACİD GÜNBEY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
FATİH ÖZTEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MELİH GÜNER LİSANS İŞ ADAMI
DİLEK ÇELİK LİSANS GAZETECİ
ABDUKADİR YILMAZ LİSANS AVUKAT
HÜSEYİN EKİNCİ LİSE ESNAF
YAHYA COŞKUNSU ORTAOKUL ESNAF
İBRAHİM ÇAKIR LİSANS İŞ ADAMI
ERHAN ŞENGÜL YÜKSEK LİSANS İŞÇİ
YÜKSEL BİLAL ADAK LİSANS ESNAF
NUH YASER YILDIRIM LİSE İŞ ADAMI
ANKARA 3. BÖLGE MEHMET FATİH UĞURLU LİSANS İŞ İNSANI
SELÇUK GEYVELİ LİSANS İŞ İNSANI
BAHATTİN SUNGUR LİSANS İŞ İNSANI
BÜLENT OSMANAĞAOĞLU LİSANS İŞ İNSANI
AV.ZEKİ UÇAR LİSANS İŞ İNSANI
ÜLKÜ YENİDÜNYA LİSE EV HANIMI
MEHMET ALTINGÖZ LİSE İŞ İNSANI
ERDOĞAN YEŞİLSANCAK LİSANS İŞ İNSANI
AYTAÇ KILIÇ LİSANS İŞ İNSANI
HİLAL ÇEKMEN LİSE İŞ İNSANI
ZÜMRÜDE KAYABAŞI LİSE İŞ İNSANI
VEYSEL GÖRGÜLÜ LİSE EMEKLİ
ANTALYA ATINÇ KORKMAZ
ALİ KÖKSAL
YUSUF İSLAM ÇELİK
ÜMİT ÖZKURT
HASAN ÇAPUN
FETHİ BAŞUSLU
VELİ DERE
PINAR TOPUZ
BURAK DOĞAN
AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI
OĞUZHAN YILDIRIM
MEHMET BAYRAK
İBRAHİM ÖMER REYHAN
ALİ ARSLAN
TANER TEKİN
KASIM ARSLAN
HESE AK
ARTVİN TALİP SÜCÜ
MUZAFFER ZOR
AYDIN
HÜSEYİN ASLAN
BÜLENT AY
EMİN ESER
ALPER SEZER
HAVVA TÜRK
DEVRİM OKTAN
ALİ KESER
CUMALİ UÇAR
AYHAN USLU
ÖZCAN KAPLAN
MUHSİN ERENSAYIN
BİTLİS AYHAN USLU
ÖZCAN KAPLAN
MUHSİN ERENSAYIN
BURSA 1. BÖLGE MEHMET ALTINÖZ
AHMET GÖK
KENAN YİRİKOĞULLARI
YUNUS KOÇAK
NECATİ ASLAN
SERAP BİLGİN
FATİH ŞAHİNLER
ALİ YAVAŞ
MUSTAFA PEHLİVAN
SEYFULLAH KARAKAYA
BURSA 2. BÖLGE NAİM ÖZTÜRK
İBRAHİM VİDİNLİOĞULLARI
AV.GÖZDE ÇELİK
ÜMİT YILGIN
CELALETTİN ERGÜN
ERGİN YILMAZ
FEHİM TOPÇU
KADRİYE SAYIN
NİMETULLAH NARMAN
MEHMET KULE
ÇANAKKALE CAHİT BOLELLİ
ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU
SERKAN KURU
YÜKSEL ÜSTÜN
ÇANKIRI MUHAMMED FATİH MÜJDECİ
METİN ERDOĞMUŞ
ÇORUM YAKUP TAŞ
YASİN GÜLER
ÖMER KARSLI
FERHAT YEĞEN
DENİZLİ AZİZ KALAYCI
İDRİS OKTAY
BAYRAM ALİ GEDİK
MELAHAT BERK
FERİT ÇETİN
UĞUR KARAKAYA
OSMAN KAÇAR
DİYARBAKIR ALİ ERDEM
MEHMET ALİ AYHAN
MEHMET GÜMÜŞ
MEHMET ZAFER HATİPOĞLU
NEZİHE TAŞKIN
MEHMET AKİF BABATLI
ŞÜKRÜ DİNÇ
ABDURRAHMAN ZENGİN
MEHMET ARAS
KEREM DEMİR
YUSUF DEMİRKOL
KADİR AYTEMÜR
EDİRNE ALİ YALÇINDAĞ
HAKAN ÇALIŞKAN
TUGAY SÜTCAN
İSMAİL ORAL
ELAZIĞ PROF.MEHMET ÇAVUŞ
AV.İBRAHİM GÖK
MEHMET TAN
SALİH ÇAKICI
HATİCE İNLİKAYA
ERZİNCAN EMRAH BAYINDIR
AHMET AKDAĞ
ERZURUM ADNAN BOZAN
SADIK ÇAT
CEMAL OKAN PAPUCCU
İHSAN BAKİ
ALPARSLAN İLGÜN
MEHMET BERK
ESKİŞEHİR OSMAN MANDACI
EMRAH ALTUN
DİNÇ BİÇER
DEFNE ARSLAN
RAMAZAN UYLAŞ
AYDAN AY
GAZİANTEP ŞÜKRÜ YILMAZ
NURETTİN ÖZKAYA
SEDAT YILDIZ
ESRA ALATİ
MEHMET ÖS
MEHMET AKGÜL
M. FATİH BORSEKEN
MUSTAFA BİLİCİ
FARUK SONER ATAŞ
İRFAN DEMİRHAN
SUAT BOZKURT
ERKAN SÜZERER
ÖMER ATILĞAN
MEHMET COŞKUN KAYA
GİRESUN KAHRAMAN ÖZTÜRK
SERKAN OKTAY
EŞREF BEKDEMİR
AKİF ALTUN
GÜMÜŞHANE
ZİYA NAS
ADEM UTKU
HAKKARİ ALİ ÖZER
ADNAN KAPLAN
ŞÜKRİYE YILDIZ TATLI
HATAY YUSUF METİN
LATİF ÇELİK
ENES AĞIRMAN
MUSTAFA AÇICI
MEHMET DİNÇER
ADBDULLAH YILDIZ
CUMALİ HELVACI
YAKUP DOĞRU
ENİS HACIOSMANOĞLU
ÖMER YİĞİT
GÜRKAN AKBAŞ
ISPARTA İSMAİL KIVRAK
SAMET TOLUNAY
RAMAZAN ÖZDAMAR
SÜLEYMAN AYDOĞDU
MERSİN TANER BOZ
ADNAN UYAR
BAYRAM TANRIVERDİ
MEHMET BİLGE ŞAHİN
MİKAİL TEKÇE
İZZEDDİN ALKAN
SEFA ÇAYLAR
RAMAZAN ALUÇ
AHMET YILDIRIM
MUSA ÖZMEN
YUNUS TURAN
SONER ÇELİK
NEVZAT DÜRGEN
iSTANBUL 1. BÖLGE SUAT PAMUKÇU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DAVUT GÜLOĞLU LİSANS SANATÇI
CEMİL ÇOLAK ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ERHAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
BURHAN ŞAFAK YÜKSEK LİSANS AVUKAT
ABDULLAH DİNÇ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
HASAN KÖTEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MİKTAT ERDEM ÜNİVERSİTE PSİKOLOG
RABİA BAŞKAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSMAİL POLAT LİSE LOJİSTİK
VEFA AKTÜZ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
MAHMUT BAŞAK ÜNİVERSİTE ESNAF
CEMİL CEBİR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
ŞENEL AKARÇEŞME ORTAOKUL ESNAF
LEVENT METİN ÜNİVERSİTE ESNAF
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU ORTAOKUL MUHASEBECİ
YUNUS YAĞCI LİSE İŞ ADAMI
MUSTAFA ALPAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
ZÜLEYHA ZENGİN LİSE İŞ ADAMI
EROL KARAKOÇ LİSE İŞ ADAMI
MUSTAFA ÖZER ÜNİVERSİTE AVUKAT
HASAN YİĞİT ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI
ERDAL KIRAN ORTAOKUL İŞ ADAMI
ZEYNEP ASLAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
CENGİZ KARA LİSE ESNAF
HAYRİ AYYILDIZ İLKOKUL ESNAF
HALİL KEY LİSE MÜTEAHHİT
OSMAN AYAZ LİSE MÜTEAHHİT
HURİYE KELEŞ ORTAOKUL İŞ ADAMI
FATİH AKÇAY LİSE TEKNİKER
MEHMET KILINÇKAYA ÜNİVERSİTE ESNAF
TURGUT SADIKOĞLU LİSE SERBEST MESLEK
DİLEK SAMANCI ÜNİVERSİTE EV HANIMI
ÖMER AK LİSE ÖĞRENCİ
İSTANBUL 2. BÖLGE MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS
DOKTORA SERBEST
DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST
DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST
TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI
MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ
OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST
MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST
MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST
BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST
ORHAN KARA LİSE SERBEST
ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST
HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST
HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST
TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST
ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST
ESMA TIĞLI LİSE SERBEST
SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST
ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST
ALİ YENER LİSE SERBEST
CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST
ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST
MURAT MARAP LİSE SERBEST
ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST
MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST
VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST
İSTANBUL 3. BÖLGE DOĞAN BEKİN LİSANS YAZAR
AV.BAYRAM SAKARTEPE LİSANS AVUKAT
MUSTAFA DOĞAN LİSANS SERBEST MESLEK
PROF.DR.SERHAT FINDIK LİSANS DOKTOR
KADİR KARACA LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ABDÜRREZZAK İLBEYİ LİSANS ESNAF
RECEP EROL LİSANS İŞ İNSANI
SETENAY KANAR
ALİ YÖNEM LİSANS EMEKLİ
RAMAZAN KAHVECİ ÖN LİSANS MÜTEAHHİT
BEKİR KÜÇÜKÇAYIR LİSANS AVUKAT
MEHMET YAVAN LİSE TURİZM
EMİNE BARUTÇU LİSE SERBEST MESLEK
HASAN BAHÇIVAN LİSE İŞ İNSANI
YAKUP POLAT LİSANS İŞ İNSANI
YUNUS EMRE TAŞÇI LİSANS TÜCCAR
OSMAN ÜNSAL LİSE SERBEST MESLEK
NURİ ÖZATA LİSE SERBEST MESLEK
NEVZAT EMİROĞLU LİSE EMEKLİ
SERKAN KAYA LİSE İŞ İNSANI
İZZETTİN COŞKUN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
TALHA SAİT ATAY YÜKSEK LİSANS DOKTOR
M. AKİF BİÇER LİSANS MÜTEAHHİT
BÜLENT AYDIN ORTAOKUL ESNAF
HAMZA AYDINLAR LİSANS PSİKOLOG
SAMET PEKER LİSANS LOJİSTİK
RAMZAN DEYİRMENCİ LİSANS MUHASEBECİ
YAHYA KEMAL KOÇ YÜKSEK LİSANS GÜVENLİK
ESRA BAYSAL LİSE SERBEST MESLEK
BATUHAN FATİH DOĞAN LİSANS İŞ İNSANI
FAYSAL İLKAN LİSE MÜTEAHHİT
NİHAT TOKUŞ LİSANS ESNAF
MAHMUT FINDIK İLKOKUL İŞ İNSANI
MUHAMMET KOÇ LİSE İŞ İNSANI
TANSU YILMAZ LİSE MÜTEAHHİT
YASİN TOSUN LİSE TÜCCAR
İZMİR 1. BÖLGE CEMAL ARIKAN
BAKİ MURAT TOP
YUSUF DOĞAN
ALİ OSMAN KALKAN
RUZİYE TAN
NURETTİN YAKUT
EMRAH UYAN
İSMAİL TANAS
RAMAZAN DURAN
YUNUS TOPRAK
NECATİ KAVALCI
MERT ERKEZ
SAMET KOÇLU
ABDURRAHMAN KAYA
İZMİR 2. BÖLGE ABDURRAHMAN KARAMAN
HACI MEHMET SOLMAZ
ÖZBEK TAŞDEMİR
ALİ HAKAN KULAKÇIOĞLU
REŞAT SAYMAZ
YUSUF ŞİMŞEK
MURAT AVCIOĞLU
NAZİF TUNAHAN ŞEN
HASAN HÜSEYİN LEVENT
REŞİDE YAVAŞ
RAHMİ ÖZBAK
HAKAN ÇENBER
HASAN GÖL
MUAAMMER SARIBAŞ
KARS MURAT KIZILTAŞ
OKAY AKARÇAY
ERTÜRK TOPÇU
KASTAMONU
İBRAHİM DEMİR
KAĞAN YORULMAZ
HAYRİ ÇELİK
KAYSERİ ÖNDER NARİN
ERCAN ARAS
ALİ RIZVAN
SELVER BOZTAŞ
ADEM KAHVECİ
MURAT YILMAZ
CENGİZ GENÇTÜRK
GÖKHAN DUMAN
HÜSEYİN ACARI
YUSUF ADIYAMAN
KIRKLARELİ SERKAN SEFEROĞLU
MUSTAFA KARADAĞLI
UFUK ÖZKARACAN
KIRŞEHİR BİLAL ÇAĞRI KAYA
ALİ YAŞAR
KOCAELİ MEHMET AŞILA
BASRİ ÇAYIR
MEHMET ARAS
AHMET EMRE AYDIN
MAŞALLAH SÖĞÜT
YAŞAR BİRGÜL
SELİM KIRICI
MELİKE YALÇIN
SÜLEYMAN KABACA
EMİN GÜRCAN
HAKAN UZUN
MURAT DOĞRU
TOLGA AYDIN
CİHAN KURDAL
KONYA ALİ YÜKSEL
ADNAN ACAR
MEVLÜT KOÇ
MUSTAFA ÖZERDEM
TEMEL PEKER
AV.HATİCE İNLİDERE
MEHMET UYAN
MEHMET ALTUĞ
MEHMET KACAROĞLU
İSMAİL TOPÇU
HASAN DOĞAN
ÖMER CEYLAN
ALİ CAMGÖZ
BURAK CİHAT DÜNDAR
FERİDUN DEMİRCİ
KÜTAHYA OSMAN GEZGİN
İRFAN GÜLEÇ
DR.İBRAHİM GİRGİN
BAYRAM TOSUN
MUHAMMET ALİ GÜNGÖR
MALATYA BİLAL YILDIRIM
AHMET ATEŞ
YILMAZ HOROZ
HACİ YUSUF ÇINAR
DENİZ KAR
OKTAY ÇELİK
MANİSA HAKAN LALEBAŞ
DOĞAN TAYYİP KARAKELLE
ADİL DURU
TOLGA YAMAKLI
MUHARREM HÜSEYİN ÇİPİLOĞLU
YALÇIN ÇAPANİK
MUHAMMET EMİN GÜLER
SEZEN KARABOĞA
AHMET ÇAKIL
RAMAZAN AKAR
KAHRAMANMARAŞ MUHAMMED AYDOĞAR
MEHMET DERE
LEVENT PARLAK
MAHMUT SULAYICI
EKREM BEKERECİ
MERVE KIRMACI KUTLU
HAKAN ZIBA
MİKTAT KUZHAN
MARDİN ÖMER FARUK AYDIN
ABDULLAH ÇELİK
YASİN ÇİFTÇİ
MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU
MAHMUT ÖZER
MUĞLA İSMAİL BAYKAL
KADİR GÜRSOY
ERSİN TOPTAŞ
HASAN SEFA TURSUN
MEHMET NESİM POLAT
FARUK ÖGE
NUMAN PÜSKÜLLÜ
MUŞ HAKKI BULUT
CEMALETTİN ÖZDEN
İRFAN ÇELİK
NEVŞEHİR
ABDULGANİ ALTINIŞIK
ERSİN BAŞAR
MEHMET DERİN
NİĞDE ALİ SELMAN IŞIK
TANER GÜMÜŞ
MEHTAP TEMELTAŞ
ORDU ADEM AĞCA
HARUN PALA
ZEHRA ÇINAR
HASAN DEMİR
FİKRET BALCI
ÜMİT ÖZDEN
RİZE MEHMET AKİF ZERDECİ
SAMET ŞİŞMAN
MÜMİN BAKIRCI
SAKARYA HASAN ÇINAR
NURULLAH ALTINTAŞ
BİRAN YASA
BEYZA ÇÖMLEKÇİOĞLU
SAMET BİNGAL
HİLAL PEKTAŞ
İSA SOYYİĞİT
MURAT KARAKOÇ
SAMSUN YAŞAR YAZICI
CANER BİLGİN
HALİL İBRAHİM DEMİRELLİ
MUSTAFA BARUTÇU
M. İSA ÖZTÜRK
ÖZCAN GÜLEÇİN
MURAT ASLAN
RECEP SEZEN
HÜSAMETTİN DEMİR
SİİRT UMUT BARDAK
ATAULLAH BAYAV
FATİH EĞİLMEZ
SİNOP UFUK ÖZKAPTAN
ERCAN ERDOĞAN
SİVAS CEMİL LAÇİNER
FATİH KALKAN
GÖKSEL ÖZPINAR
CABİR ÇETİNKAYA
ENİSA KARAKOÇ
TEKİRDAĞ MEHMET ÇAKI
FİLTEKİN ŞEN
HAMİT HAMİTOĞLU
BURAK ÇAPKIN
MEHMET SUNGUR
ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN
HASAN DOĞAN
MURAT KARAKAN
TOKAT ALİ OSMAN DALDAL
HASAN ERDAL
MEHMET AÇAR
MUSTAFA AKIN
AYTAÇ KESER
TRABZON SÜLEYMAN PULAT
MUSTAFA DURMUŞ
YILMAZ KARADENİZ
EMİN MENŞUR
GÖKHAN ŞAHİN
TUBA BİLGİN
TUNCELİ AYŞE FIRAT
ŞANLIURFA İSMAİL YAVUZ
HACI ALMAS
DR.SABİH DALLI
OSMAN ÖZMEN
HALİT TOPRAK
HALİL SAÇAKLI
M. ALİ ÇULCU
MEHMET GÜNEŞ
TAHSİN BİLBAY
HALİL ALKAN
AYŞE KAPLAN
İBRAHİM HALİL ŞAHİN
HÜSNÜ BİLEN
KAMİL ŞİŞ
UŞAK ERDOĞAN ÇİLOĞLU
MEHMET HALİL ARSLAN
HÜSEYİN ERDEM
VAN KAMİL YAVUZER
YAKUP DEMİR
ALİ ŞAHİN
MEHMET ŞAHİN
AYDIN ÇİÇEK
MURAT ERGİN
İZZET BAŞKURT
YOZGAT NİHAT KAYHAN
YAŞAR DEMİR
HASAN ŞAHİNGÖZ
İLYAS GÜLER
ZONGULDAK NECDET SARI
AHMET KAVARACI
ADEM ÇETİNKAYA
YASİN SATAN
MURAT AYHAN
AKSARAY KAZIM ŞİMŞEK
MUHAMMED TOPAÇ
MUSTAFA SELVİ
BUHARİ MÜSLÜM YETİK
BAYBURT OSMAN GÖRER
KARAMAN
AHMET TAŞKIRAN
ŞUAYİP EROĞLU
GÖKHAN ÖZYER
ŞIRNAK SABRİ TATAR
MUHAMMED EMİN AKGÜÇ
HÜSNÜ BAHŞİŞ
RAMAZAN UÇKAN
BARTIN ZİVER GEBİÇ
YASİN KALEM