KDV zammı 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başladı.

Yeni düzenlemeyi değerlendiren IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Yeni KDV oranı düzenlemesi, e-ticaret sitesi sahiplerini ve tüketicileri önemli ölçüde etkileyecek. Bu karar, özellikle e-ticaret sitelerinin sahipleri için önemli bir değişiklik gerektiriyor. Bu gelişmeler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve e-ticaret sitesi sahiplerinin iş modellerini önemli ölçüde etkileyebilir. E-ticaret sitesi sahipleri bu değişikliklere adapte olmak için stratejilerini gözden geçirmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapmalıdır.” dedi.

E-ticaret sitesi sahiplerinin, bu yeni KDV düzenlemesinden dolayı, satış yaparken %2 daha fazla KDV ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacaklarının da altını çizen Özkara, “Yeni kararla beraber site sahiplerinin, hem ürün fiyatlarını güncellemeleri hem de yeni KDV oranlarını yansıtan faturalar düzenlemeleri gerekiyor. KDV oranının artışı, özellikle bazı ürünlerin fiyatlarında daha belirgin bir değişikliği beraberinde getiriyor. Örneğin, temizlik ürünleri kategorisine giren sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete gibi ürünlerde KDV oranı %8'den %20'ye çıkarıldı. Geçen yıl KDV oranı %8'den %1'e indirilen temel gıda ürünlerinde ise bir değişiklik olmadı. Örneğin; KDV dahil fiyatı 5 bin 900 TL olan bir televizyon yeni düzenlemeyle 6 bin TL'ye, 11 bin 800 TL'lik bir mobilya ise 12 bin TL'ye satılacak” şeklinde konuştu.

IdeaSoft’un yeni KDV düzenlemeleri için kolaylık sunan sisteminden de bahseden Özkara, “Müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda yeni KDV düzenlemesi konusunda çeşitli geliştirmeler yaptık. Bu düzenlemeler, müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve yeni KDV oranlarına hızlıca uyum sağlamalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Mevcut sistemimizde kategori ve filtreleme bazlı çoklu ürün güncelleme seçeneği zaten mevcut. Ancak bu KDV güncellemesine özel olarak, müşterilerimizin yönetim panelinde daha da kolaylık sağlayacak bir sayfa hazırladık. Bu sayfada bulunan bir butona tıkladıklarında ve onay verdiklerinde, tüm ürünlerin KDV oranları otomatik olarak güncellenecek: mevcut %8'lik oranlar 'a, 'lik oranlar ise %20'ye çıkarılacak.

Bu güncelleme işlemi, mevcut çoklu ürün güncelleme işlemleri gibi bir işlem kuyruğuna alınacak. Müşterilerimiz, yeni yönetim panelindeki "İşlem Kuyruğu" sayfasından bu işlemi takip edebilecekler. Bu yeniliklerle, müşterilerimizin yeni KDV düzenlemelerine hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.