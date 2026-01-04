Tüm yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Adıyaman'da da hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla soğuk günler geçiren Adıyaman yeni yıla soğuk ve karlı bir havada girmişti. Meteoroloji verilerine göre geçtiğimiz haftaya kıyasla derecelerde biraz yükselme olsa da soğuklar Adıyaman genelinde devam edecek.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre haftanın son gününde Adıyaman merkezde parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların en düşük -4 dereceleri göreceği açıklandı.

Adıyaman genelende hava durumu ise şu şekilde;

4 Ocak Pazar

BESNİ: -1 / 6 derece

ÇELİKHAN: -10 / 3

GERGER: -5 / 6 derece

GÖLBAŞI: -6 / 6 derece

KAHTA : -3 / 5 derece

SAMSAT: -6/ 5 derece

SİNCİK: - 9 / 5 derece

TUT: -2 / 7 derece

5 Ocak pazartesi

ADIYAMAN MERKEZ: -2 / 5

BESNİ: 1 / 8 derece

ÇELİKHAN: -5 / 4

GERGER: -1 / 8 derece

GÖLBAŞI: -2/ 7 derece

KAHTA: 0 / 6 derece

SAMSAT: -6/ -6 derece

SİNCİK: -4 / 6 derece

TUT: 2 / 11 derece

Kaynak : PERRE