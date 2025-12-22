Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Bulam (Kurutere) köyünde doğan ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) neslinden gelen Ap Aziz Dede'nin gizemli hayatı, usta yazar Hüseyin Turhal tarafından romanlaştırılıyor.

Yedi Oluk (Şeğmir) köyünün en yüksek tepesinde, asırlık bir meşe ağacının dibinde istirahat eden Ap Aziz Dede, kerametleri ve Ehlibeyt kökeniyle bölge halkı için yüzyıllardır manevi bir sığınak olarak kabul ediliyor. Turhal, Dede'nin hayatını gün yüzüne çıkarmak amacıyla kapsamlı bir araştırma süreci başlattı.

Yazar Hüseyin Turhal, çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

'Ap Aziz Dede'nin hayatı sadece bir biyografi konusu değil; Anadolu'nun manevi dokusunu ve Ehlibeyt kültürünü günümüze taşıyan bir yolculuktur. Amacımız, okuyucuyu geçmişin gizemli dünyasına götüren bir roman ortaya koymak.'

Turhal, araştırma sürecinde yerel kaynaklar, sözlü anlatımlar ve tarihi belgeler üzerinde titizlikle çalıştığını belirterek, projeyi şöyle değerlendirdi:

'Bu çalışma, sadece geçmişin bir kaydı değil; Anadolu'nun manevi tapusu olan evliyalarımızın, bugünün dünyasına bıraktığı mesajın bir yansımasıdır. Her adımda bu mirası koruyarak günümüz okuruna ulaştırmayı hedefliyorum.'

Usta yazarın projesi, sadece edebi bir eser olmanın ötesinde Türkiye'nin inanç ve kültür turizmine de katkı sağlamayı hedefliyor. Anadolu'nun gizemli dünyasını ve Ehlibeyt kültürünü ulusal ve uluslararası platformlara taşıyacak olan roman, bölgeyi ziyaret eden turistler ve maneviyat meraklıları için de önemli bir referans olacak.

Turhal'ın iz sürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, edebiyatseverler ve maneviyat dünyası, Ap Aziz Dede'nin hayatını konu alan romanın yayınlanması bekleniyor.

