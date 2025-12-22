Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde altyapı ve çevre hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adet kanal açma ve temizleme aracı ile bir adet vidanjör İl Özel İdaresi envanterine kazandırıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nin yeni araçlar sayesinde özellikle kanalizasyon hatlarının açılması ve temizlenmesi, yağmur suyu kanallarının bakımı, atıksu ve fosseptik çekimi gibi hizmetler çok daha kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni araçlar ile olası altyapı sorunlarına hızlı müdahale edilerek vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE