Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde kent genelinde 6 bin 106 yeni su aboneliği işlemini tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Adıyaman'daki toplam su abone sayısı 101 bin 431'e yükseldi.

Kentte artan yapılaşma, yeni yerleşim alanlarının devreye alınması ve vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla sürdürülen abonelik işlemlerinin hızlı ve sistemli bir şekilde sonuçlandırıldığı belirtildi. Gelirler Müdürlüğü ekipleri, yeni abone başvurularının yanı sıra mevcut abonelere yönelik işlemleri de kesintisiz şekilde yürüttü.

'Hizmete Erişimi Kolaylaştırıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı ve belediye hizmetlerinin kent genelinde her haneye eşit, sürdürülebilir ve nitelikli biçimde ulaştırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Su hizmetlerinin yalnızca teknik bir altyapı çalışması olmadığını, doğrudan yaşamla ilgili olduğunu belirten Başkan Tutdere, şu değerlendirmede bulundu:

'2025 yılı içerisinde 6 bini aşkın yeni su aboneliği gerçekleştirdik. Bu rakamlar yalnızca istatistikleri değil, 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan 6 bin yeni yuvayı ve hayata yeniden tutunan binlerce aileyi ifade ediyor. Bugün 101 bin haneye temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırıyor olmak, bizim için büyük bir sorumluluk taşıyor.'

Adıyaman'ın her geçen gün büyüyüp iyileştiğini belirten Başkan Tutdere, belediye olarak altyapı yatırımlarını ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE