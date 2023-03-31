HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu.

Yapıcıoğlu ilk olarak Beşpınar Çadırkent’te sınavlara hazırlanan öğrenciler ve gönüllü öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorun ve talepleri dinledi.

Daha sonra Tut ilçesine geçen Yapıcıoğlu, depremde yakınlarını kaybeden Bedir Tekdal’ı ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından kentte depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Umut Kervanı Vakfı, Yetimler Vakfı, Avrupa Yetimeli ve IHO Ebrar'ın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yapıcıoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Adıyaman'da kurulan Konteyner Kent'i de ziyaret eden Yapıcıoğlu, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra konteyner kentteki AFAD yetkililerinden bilgi aldı, sorun ve problemlerin giderilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Yapıcıoğlu’nun son temas durağı ise konteynırlardan oluşan Kayseri Çarşısı oldu. Burada esnafı ziyaret eden Yapıcıoğlu, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Yapıcıoğlu, daha sonra basına açıklama yaptı.

Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Şimdi artık eğitim, hatta kültür ve diğer ihtiyaçlar biraz daha teferruatlı konuşulmaya başlandı. Esnafı gezdik. Burada mütevazı şartlarda küçük dükkanlar şeklinde konteynerlerden oluşan iş yerleri açılmış. Esnaf burada çok fazla iş yapamadığını söylüyor. Ama bunlar belki ilk adımlar. Emekleyen bir çocuk gibi inşallah ayağa kalkmaya başladılar. Küçük adımlar atılacak ve inşallah eskisi gibi toparlanacaklar. Millet olarak hep birlikte el birliğiyle birbirimizle yardımlaşmamız lazım." dedi.

Ramazan ayının ardından gelecek olan bayramı hatırlatan Yapıcıoğlu, bu bayramda depremzedelerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR olarak depremzedeleri ziyaret ederek sorunları ve sıkıntılarını tespit edip yetkili makamlara iletmeye çalıştıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, son dönemde kendi gündemine yoğunlaşan siyasete de çağrıda bulundu.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "İlk günlerde deprem ve depremzedeler ve onların eksiklikleri ve ihtiyaçları konuşuluyordu. Bu yaraların nasıl sarılacağı tartışılıyordu. Fakat şimdi şunu acı olarak müşahede ediyoruz ki; son dönemde özellikle siyaset dünyası önemli oranda kendi gündemine döndü. Adeta depremzedeleri unuttu. İnşallah biz unutmayacağız. Buradan bütün siyaset erbabına da sesleniyorum, lütfen buradaki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın halleri gündem dışında kalmasın, kısır siyasi çekişmelerle bütün gündemi meşgul etmeyelim."

Daha sonra Adıyaman’ın Düzce (Kelüz) köyündeki depremzedelerle iftarda bir araya gelen Yapıcıoğlu, iftardan sonra ilden ayrıldı



Kaynak : PHA