Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi.

Narince köyü yakınlarında Diyarbakır yönünde ilerleyen Mustafa Çeker yönetimindeki 01 ANH 373 plakalı yakıt yüklü tankerin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrildiği esnada alev alan tankerin sürücü uzaklaşarak sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Alevlere teslim olan yakıt yüklü tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine gelen jandarma ekiplerince yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA