İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Vali Varol, “Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 104. yılını idrak ediyoruz. Bağımsızlık mücadelemizi yüksek bir edebiyat kabiliyeti ve insanın ruhuna işleyen içtenlikle dizelere dökerek ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve şükranla anıyor, bağımsızlığımızın nişanesi İstiklal Marşımızın kabulünü, 104. yılında coşkuyla kutluyoruz. Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan ve milletimizin onur ve gururla haykırarak okuduğu bu kutlu marş, büyük bir iman gücü ve görülmemiş bir cesaretle gerçekleşen milli mücadelemize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize manevi saygı duruşudur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük vatan şairimizin “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisini yineleyerek, İstiklal marşımızın TBMM tarafından kabulünün 104. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. İstiklal ruhuyla nice 104 yıllara bu büyük eserin sönmez ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.”dedi.

Kaynak : PHA