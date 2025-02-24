Adıyaman Valisi Osman Varol’a eşlik eden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile birlikte Yeşilyurt Kütüphanesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle gelecekte yapmak istedikleri ve koydukları hedefleri üzerine sohbet edip hayatta başarının yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini vurgulayarak, gençlere tavsiyelerde bulunan Vali Osman Varol, “Bir milletin en büyük sermayesi iyi yetiştirilmiş gençliğidir. Unutmayınız ki hedefleri, idealleri büyük olanın geleceği de büyük olur. Yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin kesintisiz bilgiye ulaşarak en iyi şekilde yetişmesi için devlet olarak elimizden gelenini en iyisini yapmaya çalışıyoruz”dedi.

Kaynak : PHA