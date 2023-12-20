Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 11 il içerisinde en ağır yıkıma maruz kalan iller arasında yer alan Adıyaman'da, Örenli ve İndere bölgesinde yapımı süren kalıcı konutları inceleyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, mahalle muhtarlarına örnek daireleri gezdirerek, şantiyelerde incelemede bulundu.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Muhtarlar Federasyonu'na bağlı çok sayıda muhtarın eşlik ettiği incelemede Vali Varol, kalıcı konutların hızlı şekilde ilerlediğini ve kendisinin çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

"Gerçekten çok önemli bir çalışma devam ediyor"

Devam eden konut alanındaki incelemeler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Varol, "Şuan İndere Mahallesi'ndeyiz bu bölgede toplam 16 bin 433 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Burası şehre yukarıdan bakan, rakımı yüksek, kayalık bir bölge; dolayısıyla çalışmalar büyük efor gerektiriyor, zahmetli bir şekilde oluyor ama sağ olsun buradan sorumlu olan Emlak Konutumuz ve onun çok değerli teknik elamanları, ayrıca bu projeyi üstlenen müteahhitlerin ekibi şuan toplam 7 bin kişiyle bölgede çok hummalı bir çalışma yürütüyorlar. İnşaatlarımız sizlerde gördünüz hep birlikte inceledik çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Burası biraz daha sonra başladığı için inşaata aşağıda biraz önce gezdiğimiz Örenli'den bir miktar sonra teslimatlar başlayacak. Ama çalışmalarda herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Bütün gayemiz buradaki 16 bin 433 konutu en hızlı şekilde tamamlayıp çevre düzenlemesiyle, peyzajıyla, burada sunulacak olan kamu hizmetleriyle onlarla ilgili donatılarla beraber vatandaşlarımıza teslim etmek bu amaçla çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi 7 bin kişi şuan bu şantiyede çalışıyor. Kısa zamanda arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bu sayı 15 bine çıkacak. Gerçekten çok önemli bir çalışma devam ediyor. Diğer taraftan buradan önce ziyaret ettiğim Örenli Mahallesi'nde 3 bin 34 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Orası da yine çok değerli olan TOKİ kurumumuz tarafından yürütülüyor. Orada çok yakında teslim edebileceğimiz orada da çalışmalarımız çok iyi bir şekilde her han gibi bir sorun olmadan devam ediyor. Orada da çok kıymetli teknik elamanlar ve yine yüklenici firmaların ekipleri gayretli şekilde çalışıyorlar. Biz her zaman bu şantiyelerde arkadaşlarımızla beraberiz. Ama devletimizle vatandaşımız arasında en iyi köprü olduğuna inandığımız muhtarlarımızı da bu çalışmaları yerinde görmesini arzu ediyorduk. Ve bu planımızı bugün gerçekleştirdik özellikle mahalle muhtarlarımızla birlikte şantiyemizi gezdik hem örnek dairemizi gördük hem inşaatların son durumunu gördük." ifadelerini kullandı.

"Artık deprem korkusu olmayacak"

İncelemeler sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Erken bitmiş olması bizi sevindiriyor. Müthiş bir çalışma var. İnsanlarımız burada güzel yaşam sürecek artık deprem korkusu olmayacak. Devletimize ve büyüklerimize teşekkür ederim. Büyük gurur duydum. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız." dedi.



Kaynak : PHA