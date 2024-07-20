İlçeye bağlı Gölbağı Köyü’nde deprem sonrası yeniden imar çalışmaları başladı.

Vali Osman Varol, Depremde hasar alan kent merkezi ve ilçeler ile köylerdeki eksiklikler giderilerek, daha güzel, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde yeniden imar edeceklerini söyledi.

Vali Osman Varol,"Depremde hasar alan ilimizi, ilçelerimizi ve her bir köyümüzü eskisinden daha güzel, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde yeniden imar ediyoruz. Çelikhan ilçemize bağlı Gölbaği, Altuntaş, Bozgedik, Kalecik ve Köseuşağı köyleri için ortak bir alanda yapımına başlanan 55 köy evinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldık. Çat Barajı kenarında bulunan muhteşem konumuyla yöre mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen köy evlerimizin ilçemize ve köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA