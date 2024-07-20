Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in eşlik ettiği Vali Varol, gençlerin sportif, kültürel etkinlikler ve eğitim olanakları sunarak sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Çelikhan ilçesinde yapımı tamamlanarak önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunarak devam eden tefrişat çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Yatırımların hayırlı olmasını dileyen Vali Varol,"İstikbalimizin teminatı gençlerimizin alanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla devlet olarak yapılan bu önemli yatırımları bir an önce halkımızın istifadesine sunmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA