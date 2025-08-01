Mayın patlaması sonucu sağ bacağından yaralanan Bereket, Ankara Gülhane Hastanesi’nde tamamlanan tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’a döndü. Vali Varol, kahraman gaziyi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Varol, "Serkan kardeşimizin vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine Allah’tan acil şifalar diliyor, ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize güç, kuvvet temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA