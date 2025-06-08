Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, milletvekilleri Resul Kurt ve İshak Şan ile birlikte merkezi ziyaret ederek engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, depremzedelerin bayramını tebrik ederken, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını vurgulayan Vali Varol, rehabilitasyon sürecinde fizik tedavi hizmeti sunulan merkezin önemine dikkat çekti.

Son olarak Vali Varol, Kurban Bayramı vesilesiyle, engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm halkın sağlık, huzur ve afiyet dolu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA