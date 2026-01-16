

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi Adıyaman genelinde tamamlandı. İl genelinde 793 okulda eğitim gören 155 bin öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Milletvekili Hüseyin Özhan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Törende sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Varol, öğrencilere karnelerini dağıttı, öğretmenler ve velilerle sohbet etti.

Öğrencilerin karne heyecanına eşlik eden Vali Varol,15 günlük yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmelerini, aileleriyle vakit geçirmelerini, kitap okuyarak ve oyun oynayarak tatillerini verimli değerlendirmelerini temenni etti.

Vali Varol, geleceğin teminatı olan öğrencileri tebrik ederken, öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek tüm öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yarıyıl tatili diledi.

