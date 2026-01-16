Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçedeki çeşitli camilerde gerçekleştirilen program kapsamında vatandaşlara kandil ikramları sunuldu.

Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Yunus Alkan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Miraç Kandili'nin İslam dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Alkan, 'Bu mübarek gecede aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden dava büyüklerimizi rahmet ve dualarla yâd ettik. Cenab-ı Allah yapılan hayırları kabul eylesin' ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca gönüllü üyeler, cami cemaatiyle bir araya gelerek kandil simidi ve çeşitli ikramlar dağıttı. Başkan Alkan, programın sadece bir hayır etkinliği olmadığını, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeye de vesile olduğunu söyledi.

Katılımcılar, kandil vesilesiyle düzenlenen programın manevi atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesi etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Alkan, 'Miraç Kandili, bizlere hem ibadet hem de yardımlaşma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Gölbaşı'nda bu bilinçle hareket ederek hem vatandaşlarımızı hem de cami cemaatimizi bu mübarek geceyle buluşturduk' dedi.

Etkinlik, cami cemaatiyle yapılan sohbetlerin ardından dualarla sona erdi. Ülkü Ocakları'nın düzenlediği benzer etkinliklerin, ilerleyen günlerde ilçenin farklı noktalarında da tekrarlanacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE