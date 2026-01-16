Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti Gerger İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyarette ilçe yönetimiyle görüşen Aydın, Gerger'de yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, 'Milletvekillerimizle birlikte Gerger'e elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz' dedi.

Konuşmasına Miraç Gecesi'ni tebrik ederek başlayan Aydın, Gerger'i özlediklerini belirterek, 'Kandiliniz mübarek olsun. Dün akşam mübarek Miraç Gecesi'ydi. Gerger'i özlediğimiz için buraya gelmek istedik. İl Başkanımız, Meclis Başkanımız ve Adıyaman'dan arkadaşlarımız da ziyaretimizde bizlere eşlik etti. İlçe başkanımıza ve ilçe yönetimimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum' dedi.

'İlçenin Tüm Sorunlarını Yakından Takip Ediyoruz'

Gerger'in sorunlarının yakından takip edildiğini vurgulayan Aydın, 'Belediye Başkanımızla sürekli Gerger'i konuşuyor, ilçenin tüm sorunlarını yakından takip ediyoruz. Milletvekillerimizle birlikte Gerger'e elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Depremden Gerger de etkilendi. Bu süreçte yeni konutların yapımı devam ederken, altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve diğer yatırımlar da eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor' ifadelerini kullandı.

'Elbette Yapılacak Daha Çok İşimiz Var'

Gerger'e doğalgazın kazandırılmasının önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Aydın, 'Gerger'de kışın bu soğuğunda doğalgazın olması gerçekten büyük bir nimet. Doğalgazın ilçeye kazandırılmasının ne kadar zor şartlarda gerçekleştiğini herkes biliyor. Gergerli hemşehrilerimiz bunu fazlasıyla hak ediyordu. Bugün bu sayede zor kış şartlarında daha sıcak evlerde yaşam sürdürüyoruz. Elbette yapılacak daha çok işimiz var. Sağlık tesislerinden altyapı yatırımlarına kadar ilçemizin birçok ihtiyacını karşıladık. Deprem sonrası yapılan yeni konutlarla birlikte Gerger, şehirleşme anlamında da önemli bir adım atmış oldu' dedi.

Kaynak : PERRE