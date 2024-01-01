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2023 yılının son saatlerinde görevi başındaki kamu personelini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini ileten Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, beraberindeki heyetle birlikte konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla da bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte yeni yıl dolayısıyla K2-A ve K2-B Konteyner Kentlerde misafir edilen Akın ve Ertan ailelerini ziyaret eden Vali Dr. Varol, aile fertlerinin yeni yılını kutladı, dilek ve temennilerini dinledi.

Aile ziyaretleri sonrası konteyner kentlerde kalan vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Dr. Varol, “Büyük felaketin meydana geldiği ilk günden bugüne kadar sergilenen dayanışma ruhuyla devlet olarak hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini yeniden inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 2023 yılında yaşadığımız acının ilimizde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, yeni umutlarla karşılayacağımız 2024 yılının, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Dr. Varol, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak : PHA