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Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, beraberinde bulunan İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte Adıyaman İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

2024 yılına girmeye hazırlanan Adıyaman'da, İtfaiye Müdürlüğü'nün yangın ve diğer acil durumlara karşı müdahale amacıyla aldığı tedbirlere ilişkin bilgiler alan Vali Dr. Varol ve beraberindeki heyet görevli personelin yeni yılını tebrik etti.

Vali Dr. Osman Varol, İtfaiye Müdürlüğü'ndeki görevli personelle sohbet ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Büyük bir özveri ile görevini ifa eden itfaiye ekiplerimizin ve ailelerinin yeni yılını kutluyor tüm ekiplerimize yeni yılda kazasız ve belasız görevler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA