Birçok alanda Adıyaman’ın gelişmesini sağlamak için kurslar atölyelerle çeşitli girişimler gerçekleşiyor. Bu adımlardan olan ayakkabı atölyesi faaliyete geçmiş vatandaşlara iş imkanı konusunda olanak haline gelmişti. Vali Çuhadar ise ayakkabı atölyesindeki faaliyeti gözlemlemek için ziyarette bulundu.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için kurulan Sanayi Geliştirme Merkezindeki ayakkabı üretim atölyelerini gezen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, atölye çalışanlarıyla sohbet etti ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu'ndan bilgi aldı.

