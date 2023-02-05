Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezindeki ayakkabı üretim atölyelerini gezen Vali Mahmut Çuhadar’a ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve Başkan Yardımcısı Haci Dikmen eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, işleyişi daha aktif hale getirmek için burada yürütülen faaliyetlere destek olacaklarını belirterek; “ASGEM binamız Kalkınma Ajansımızın teşvikleriyle bundan yaklaşık 3 yıl önce tamamlanmış ve teslim edilmiş bir binadır. İş gücünün aradığı nitelikli eleman yetiştirmek ve iş gücüne kazandırmak için uygulanmış bir projedir. Sanayinin ve hizmet sektörünün aradığı iş gücü elemanını burada yetiştirerekekonomiye katkı sağlamak temel amaçlarımızdan biridir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ASGEM’de olan kurslara desteklerimiz artarak devam edecek. Mevcut kursların yanında ayakkabı üretim atölyeleriyle merkezin işlerliğinin arttırılması bizleri sevindirmiştir. Ayakkabı üretim atölyeleri kurulma aşamasında olan Ayakkabı Kent için kalifiye eleman yetiştirme anlamında önemlidir. Burada yürütülen projelerin üretim ve istihdam açısından Adıyaman’a hayırlı olacağına inanıyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, “İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından projesi desteklenen Valimiz Mahmut Çuhadar başta olmak üzere İl Özel İdaresi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Belediyesi, Odamız ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı olmak üzere 5 paydaştan oluşmaktadır. Dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de sanayiciler için en büyük sıkıntı kalifiye eleman bulamama sıkıntısıdır. Bizlerde bu sıkıntıyı ve eksikliği ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Burada tabi birçok kurumun desteği oldu.Ülkemizde 6 büyük sektörden bir tanesi olan ayakkabı sektörünün ilk firmalarını ilimize getirerek üretim yapmaları için destek olduk ve çabalarımız olumlu sonuçlandı. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sektör ilimizde daha da gelişir ve ülkenin merkez üssü durumuna gelir. Kalifiye eleman açısından ilimizde istihdama yönelik ayakkabı sektörünün gelişmesi için gayretlerimiz sürecek. Sadece ayakkabı alanında 90 kişi hem istihdam ediliyor hem de kalifiye eleman olarak hazırlanıyor.Bizim hedefimiz kalifiye eleman yetiştirerek istihdama katkı sağlamaktır. Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a ziyaretlerinden ve kurumumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.