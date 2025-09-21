Geçim Kaynağı Zarar Gördü

Köy halkı, tütün üretiminin hem ev ekonomisi hem de çocukların eğitim giderleri için tek dayanak olduğunu vurguladı. Çiftçiler, bu yıl yaşanan kayıpların köydeki ailelerin yaşamını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

Köy sakinlerinden İbrahim Mutlu, rüzgârın verdiği zararın boyutlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tütün bizim tek gelir kaynağımız. Hem evimizin masraflarını hem de çocuklarımızın eğitim giderlerini bu ürün sayesinde karşılıyoruz. Ancak fırtına nedeniyle ekinlerimiz büyük zarar gördü, bu yıl ciddi mağduriyet yaşayacağız.”

Belirsizlik Endişesi

Bir başka üretici Yusuf Mutlu da tütünün köy için hayati önem taşıdığını dile getirdi:

“Yıllık masraflarımızı hep tütünden karşılıyoruz. Şimdi ürünlerimiz zarar görünce geleceğimiz belirsiz hale geldi.”

Çiftçiler, yaşadıkları mağduriyetin yalnızca kendi hanelerini değil, köyün tamamını etkilediğini ve hasarın telafisi için devlet desteğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Üreticilerin Çağrısı

Üreticiler, rüzgâr felaketinden kaynaklanan zararların tespit edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesi için acil destek sağlanmasını istedi. Köylüler, tarım sigortası, kredi erteleme ve doğrudan yardım gibi önlemlerin devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

