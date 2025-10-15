Bağımlılık, bir maddeye ya da davranışa karşı kontrolsüz istek ve kullanım durumudur; kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını olumsuz etkiler.

Bir milletin geleceği, gençliğidir.

Ama o gelecek, bugün göz göre göre kararıyor…

Gençler işsiz, umutsuz ve çaresiz. Bu durum, onları kolayca yanlış yollara sürükleyebiliyor. Gençliğe sahip çıkmak; iş, eğitim ve umut vermekle mümkündür.

Uyuşturucu, sadece bireyleri değil; aileleri, mahalleleri, şehirleri, tüm toplumu çökerten bir felakettir.

Bağımlılıkla mücadelede ihmaller, denetimsizlik, sessizlik artık bir vicdan sorunudur.

Gençlerimiz geleceğe değil, karanlığa sürükleniyor.

Okul önlerinde bile uyuşturucu satıldığı bir ortamda “gelecek”ten söz edebilir miyiz?

Uyuşturucu;

Bir ekonomi politikasıdır,

Bir eğitim açığıdır,

Bir adalet eksikliğidir,

Bir sistem çöküşüdür.

Evlatlarımızı yutan bu bataklıkla mücadele etmek;

sadece ailelerin, öğretmenlerin değil,

her siyasetçinin, her yöneticinin ve tüm toplumun görevidir.

Bu ülke, gençlerini kaybedecek lükse sahip değil.

Tedbir alınmazsa, bu yangın her haneyi yakar.

Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır.

Gençliğin enerjisi toprağa değil, yarına akmalı!

Onlara umut, eğitim, istihdam ve güvenli bir gelecek sunulmalı.

Gençleri uyuşturucudan kurtarmak için şu adımlar şart:

1. Eğitim ve bilinçlendirme:Erken yaşta madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulmalı.

2. Aile desteği: Aileler bilinçlendirilmeli, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları teşvik edilmeli.

3. Spor, sanat ve sosyal faaliyetler: Gençlere enerjilerini aktaracak güvenli, yapıcı alanlar sunulmalı.

4. Rehabilitasyon merkezleri: Ulaşılabilir, ücretsiz ve etkin tedavi merkezleri yaygınlaştırılmalı.

5. Sıkı denetim ve caydırıcı cezalar: Uyuşturucu satıcılarına karşı etkili hukuki mücadele verilmeli.

6. İstihdam ve umut: Gençlere iş, eğitim ve gelecek umudu verilmeden mücadele kalıcı olmaz.

Çözüm: Korumak, bilinçlendirmek ve sahip çıkmaktır. Özellikle bu konuda Yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmekte,

Yerel yönetimlerin bağımlı gençleri kurtarmada üstlenebileceği temel görevler:

1. Rehabilitasyon ve Danışmanlık Merkezleri Kurmak: Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden gençler için ücretsiz, ulaşılabilir destek merkezleri açılmalı.

2. Psikolojik Destek Sağlamak: Belediyelere bağlı psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla gençlere bireysel ve grup terapileri sunulmalı.

3. Spor ve Kültürel Alanlar Oluşturmak:* Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak spor tesisleri, gençlik merkezleri, sanat atölyeleri yaygınlaştırılmalı.

4. Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Düzenlemek: Okullarda, mahallelerde ve ailelere yönelik bilinçlendirme seminerleri yapılmalı.

5. İş ve Eğitim Fırsatları Sunmak: Gençlerin meslek edinmesini destekleyen kurslar, istihdam projeleri ve staj imkanları sağlanmalı.

6. Sokak Sosyal Hizmetleri: Risk altındaki gençlere ulaşan mobil ekipler kurularak, sahada bire bir destek verilmesi sağlanmalı.

Sonuç: Yerel yönetimler gençliğe sahip çıkarak, bağımlılığı önlemede ve çözüm üretmede aktif bir rol oynamalıdır.

Umudunu kaybeden bir genç; ne topluma tutunabilir, ne de kendine bir yön çizebilir.

Gençliği kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder.

O yüzden her şeyden önce;

Gençlere iş, eğitim, umut ve destek sunmalıyız.

Yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz.

#GençliğeSahipÇık

#UyuşturucuyaHayır

#GençlerGeleceğimizdir