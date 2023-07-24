Pek çok kişi tarafından yaşanabilen bir durum olan uykusuzluk, bazı kişilerde birkaç gün devam ederken bazı kişilerin de hayatlarının her noktasını etkileyebilir.

Ciddi şekilde devam eden uykusuzluğun tedavi gerektirdiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Işık, “Özellikle gençler okul, iş ve sosyal yükümlülüklerden kaynaklanan aşırı yoğun tempoya ve strese duyarlı olabilir. Bunun yanı sıra artan elektronik cihaz kullanımı da uykusuzluğa sebep olabilir” dedi.

Işık, genel olarak ideal kabul edilen uyku sürelerini şöyle sıraladı:

"0-3 ay arası 14-17 saat, 4-11 ay arası 12-16 saat, 1-2 yaş arası 11-14 saat, 3-5 yaş arası 10-13 saat, 6-12 yaş arası 9-12 saat, 13-18 yaş arası 8-10 saat, 18-64 yaş arası 7-9 saat ve 65 yaş ve üstü 7-8 saattir."

İŞTE UYKUSUZLUĞU TETİKLEYEN 5 FAKTÖR

Stres: Stres kalitesiz uykuya neden olan bir reaksiyona neden olabilir. Vücudun strese verdiği fiziksel ve zihinsel tepki, aşırı uyarılmaya katkıda bulunur ve uykusuzluğu getirebilir.

Uyku Düzeni: Vücudun sirkadiyen ritmi olarak bilinen iç saati, gece ve gündüzün günlük düzenini ifade eder. Bu ritim bozulduğunda kişide uykusuzluk oluşabilir. Vardiyalı çalışma, bir kişinin gece boyunca çalışmasını ve gündüz uyumasını gerektirebilir ve uyku düzeninin bozulması problemleri yanında getirir.

Ruh Sağlığı: Anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı problemleri sıklıkla ciddi uyku sorunlarına yol açar. Fakat aynı zamanda uykusuzluğun ruh hali ve kaygı bozukluklarını şiddetlendirebileceği de göz ardı edilemez.

İlaç Kullanımı: Uykusuzluk birçok ilaç türünün yan etkisi olabilir. Özellikle tansiyon, astım ilaçları ve antidepresanlar buna neden olabilen ilaçlardandır.

Yaş: Artan yaş sağlık sorunlarında çeşitli artışlar ve ilaç kullanımları uykusuzluğun nedeni olabilir.