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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açacakları merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan tv-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını söyledi.

Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TÜRKSAT’a yapılan saldırıyı hatırlatarak, “Gölbaşı Yerleşkesine 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde yapılan saldırının, TÜRKSAT AŞ’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) kurdu. Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor” dedi.

Merkezin kullanım amaçları

Bakan Uraloğlu, merkezdeki uydu veri hizmetlerinin, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandığını kaydederek, “TÜRKSAT, bu yeni tesisle birlikte olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarabilecek, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor” dedi.



Kaynak : PHA