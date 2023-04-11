Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken seçimlerle ilgili ilk değerlendirmesini yaptığını söyledi.

Seçimlere Cumhur İttifakı, Ak-Millet İttifakı ve Ata İttifakı'nın katılacağını belirten Özdağ, "Seçimlere AKP’nin girdiğini görüyoruz. AK-CHP’nin ve AK-İyi Parti’nin girdiğini görüyoruz. FETÖ Ergenekon kumpasının önde gelen isimlerinden Bekir Bozdağ, AKP adayı. Balyoz, casusluk, Ergenekon kumpasının ve İçişleri Bakanlığının bütün vali ve kaymakamları, bütün il ve ilçe emniyet müdürlerini fetöcülerden atayan ve İçişleri Bakanlığını bir “fetö bakanlığına” dönüştüren İdris Naim Şahin de İyi Parti Ordu 1. sıra adayı. Ergenekon balyoz kumpasının AKP’li Adalet Bakanı da CHP Ankara 1. bölge adayı. Bundan dolayı çok net biçimde ifade edebiliriz ki; karşımızda AKP, AK-CHP ve AK-İyi Parti var. Ata İttifakı’nın karşısında Cumhur İttifakı ve AK-Millet İttifakı var. İyi Parti’nin İstanbul ikinci bölge ikinci sıra adayı; Salim Ensarioğlu. Salim Ensarioğlu, “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemiyor. Bunun da yanlış olduğunu, herkesi kapsamadığını söylüyor. Şimdi, Salim Ensarioğlu’na İstanbul’da sevgili İYİ Partililer nasıl oy verecekler?" diye sordu.

CHP’DE PKK SEMPATİZANI!

Gaziantep başta olmak üzere Türkiye genelindeki İYİ Partililere seslenen Özdağ, "Gaziantep’te İYİ Parti bir borsa spekülatörü olduğu iddia edilen Mehmet Mustafa Gürban’ı koymuş birinci sıraya. Ankara CHP 1. bölge 3. sıra adayı Okan Konuralp açık bir PKK sempatizanı. Bunu ben söylemiyorum, bunu CHP genel başkanlık ofisinden söylediler bana. Bende yazısı var. Bu bilgi bu sabah bana yazılı olarak geldi. Diyeceksiniz ki, 'Cumhur İttifakı listelerinde kötü bir şey yok mu?' Kötü bir şey yok mu demeyelim de “İyi bir şey yok.” Onları zaten Türkiye aşmak zorunda. Erdoğan, Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olmuştur. Türkiye bu milli güvenlik tehdidini aşmak zorunda. Listelerin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Iğdır’da AKP adayı; COVID salgını sırasında Sinovac aşısını Çin’den getiren kişi ve bir tek yetkiyi ona vermişlerdi. Birinci sıraya koymuşlar. Iğdır konusunda bir uyarı yapmıştık, “Biz, Kars ve Iğdır’da Zafer Partisi olarak seçimlere girmeyeceğiz, HDP’nin kazanmaması için vatansever adayı destekleyeceğiz” demiştik. Çok güzel gösterdiniz kimin vatanı sevip sevmediğini…" diye konuştu.

“ATA İTTİFAKI, “NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE” DİYEBİLEN TEK İTTİFAKTIR”

Ata İttifakı'nın “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyebilen tek ittifak olduğunu söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi listelerinde bölücü, fetöcü olmayan tek ittifaktır. Gözümüzden kaçan, araya sızan varsa hemen ihraç ederiz. Bunu da hiç tereddütsüz saniye geçirmeden yaparız. Zafer Partisi’nin, Ata İttifakı’nın Atatürk konusunda, Cumhuriyet konusunda tavizsiz tutumu bütün Atatürkçüleri, bütün vatanseverleri HDP ile HÜDA PAR arasına sıkışmaktan kurtarıyor. Listeler açıklanmadan önce bize “oyları bölmeyin” diye sitemde bulunan birçok insanın şimdi arayarak “kusura bakmayın iyi ki varmışsınız, iyi ki yola çıkmışsınız, iyi ki aday göstermişsiniz, gönül rahatlığı ile oy verebileceğim bir Zafer Partisi var” diyorlar" dedi.

Zafer partisi olarak Saray rejimini aşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Özdağ, "Erdoğan’ı Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara Türkiye’yi işgal ettiren adam olarak görüyoruz. Türk halkını ekonomik krize sürükleyen cahil, sözde ekonomi politikalarıyla adam olarak görüyoruz. Türk haznesini 5’li çetelere soyduran adam olarak görüyoruz. Türk devletini önce FETÖ sonra PKK ve sonra diğer cemaat ve tarikatlarla iş birliği yaparak kurumsal anlamda yıpratan ve yıkan adam olarak görüyoruz. Erdoğan’ı aşacağız, ait olduğu yere tarihin çöplüğüne yollayacağız. Bunu yapmak için ne HDP ile yan yana geleceğiz, ne fetö ile yan yana geleceğiz ne Atatürk’ten, “Ne mutlu Türk’üm diyene” demekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.