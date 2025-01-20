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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Genel Başkan Özdağ'ın gözaltına alınması ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit Özdağ'ı gözaltına almaya kalkanlar ikinci Balyoz Ergenekon kumpasını kurmaya kalkışıyorlar. Cumhuriyetimizi böldürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığı öğrenildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Özdağ'ın gözaltına alınmasını "İkinci Balyoz Ergenekon kumpasını kurmaya kalkışıyorlar" şeklinde yorumladı. ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gün içerisinde soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

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