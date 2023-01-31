Adıyaman'ın her köşesinde çalışan üreten vatandaşları ihmal etmeyen Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, son olarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde tekstil çalışanlarıyla bir araya geldi. Aynı zamanda tekstil işletme sahibleriyle sohbette etti. Tekstil sahiplerinin artan maliyetler ve fahiş zamlar karşısında zor durumda olduklarını ifade etriklerini belirtti.

Ulubey, "Tekstil emekçlerimizin sorunlarını dinlemeye ve çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. İşletme sahibi Derya hanımada ilgilerinden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.