2002 ve 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı olan gazeteci yazar Fatma Ulubey, Gölbaşı ilçesinde Ortaokul öğrencilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını hediye etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü okuyarak daha çok anlamak gerektiğini belirten Ulubey,"Gölbaşı İlçemizde Ortaokul öğrencilerimize "Nutuk" kitabını hediye ettik. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i, Türk gençliğine armağan etmiştir... Bizler, öğretilerini ve bize emanet ettiklerini ilelebet koruyacak, açtığı yolda gösterdiği hedefe devrimlerinin bekçisi olacağız."Bütün ümidim gençliktedir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün daha çok okumamız ve anlamamız gerekiyor." Şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA