Adıyaman'ın her köşesinde çalışan üreten vatandaşları ihmal etmeyen Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, son olarak tekstil firmalarında çalışanları ile bir araya geldi. Aynı zamanda tekstil işletme sahipleriyle sohbette etti. Tekstil sahiplerinin artan maliyetler ve fahiş zamlar karşısında zor durumda olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

Ulubey, "Tekstil emekçilerimizin sorunlarını dinlemeye ve çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz ve çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. İşletme sahibi Derya hanımada ilgilerinden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.