10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürülen gazetecilere dikkat çeken Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"Basın Ulusun Ortak Sesidir. Bir güç, bir okul, bir yol göstericidir" diyen Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk izinde Milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli basın emekçilerimiz emeğiyle demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden olup bireylerin gelişmesi ve toplumun ilerlemesinde önemli etkiye sahiptir. Gazetecilerin ve gazeteciliğin dokunulmazlığı olmalıdır. Gazetecilerin özgür olduğu yerlerde demokrasi gelişir. Gazeteciler halkın sesidir. 08 Ocak 1996’da haber yaparken Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’yi; 24 Ocak 1993’te bomba ile katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu’yu; 19 Ocak 2007’de kurşunlanarak öldürülen Agos Gazetesi yazarı Hrant Dink’i saygıyla anıyorum."dedi.

"Dik duruş sergileyen, yürekli kalemlere sahip gazetecileri saygıyla selamlıyorum"

Gazetecilerin adliyelere haber yapmaktan çok ifade vermek için gittiği günleri yaşadıklarını belirten Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düşünce emekçileri olan gazeteciler topluma gerçekleri gösteren bir aynadır. Üzülerek ifade etmek istiyorum gazetecilerin adliyelere haber yapmaktan çok ifade vermek için gittiği günleri yaşıyoruz. Bu zor günlerde dik duruş sergileyen, yürekli kalemlere sahip gazetecileri saygıyla selamlıyorum. Bu anlamda Basın özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye için kamuoyunun vicdanını temsil eden, ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, tüm zorluklara rağmen her koşulda gerçeklerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen, mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan, değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."