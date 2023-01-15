Türkiye'nin ekonomisini eleştiren Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, çocukların proteinsiz kaldığını öne sürdü.

2023'de neredeyse herşeye yüzde 30 ve 49 oranında zam geldiğini ifade eden Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkın içindeyim, onları dinliyorum. Yüzü gülmeyen bir toplum var. Kadınlar üzgün, çocuklarımızı besleyemiyoruz diyor.

Dünyanın en yüksek enflasyonu olan ülkede resmen yaşam mücadelesi veriyoruz.

Cumhuriyet tarihinindi böyle bir ekonomik felaket görülmemiştir. Millet artık markete pazara gidemiyor, faturalarını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, icra dosyaları rekor kırmış. 2023'ün Ocak ayında herşeye neredeyse yüzde 30-40 oranında zam geldi. Milyonları hem yoksulluğa mahkum ettiniz hem de adeta dalga geçiyorsunuz. Kaşık ile verip kepçe ile alıyorsun, Vatandaş ne anladı bu işten. Yoğurt fiyatı almış başını gidiyor. Vatandaş peynir kırıntıları ile idare ediyor. Kırmızı et ayda 3 kez zam yağmuruna tutuldu. Peynir, süt, yumurta fiyatları uçuyor. Tarım, hayvancılık olan ülkemde hayvansal gıdalar altın değerinde. Çocuklar resmen proteinsiz kaldı."

