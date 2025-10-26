Adıyaman'da Tarihi Ulu Cami çevresinde süren tadilat çalışmaları nedeniyle çarşı toz altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar, 'Camimizin yapılmasına karşı değiliz ama tozdan nefes alamıyoruz' diyerek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kent merkezindeki çarşının ortasında yer alan Ulu Cami'nin taş kesim çalışmalarından yayılan tozun iş yerlerini olumsuz etkilediğini belirten esnaf, 'Aylardır camimizin tadilatı sürüyor. Kesilen taşların tozlarından dolayı nefes alamıyoruz. Neden sulu kesim yapılmıyor, anlamıyoruz. Tüm çarşı toz içinde kaldı. Hem vatandaş hem de biz mağdur oluyoruz' dedi.

Tozun özellikle açıkta satılan gıda ürünlerini etkilediğini dile getiren bir başka esnaf, 'Biz camimizin yapılmasına kesinlikle karşı değiliz, aksine bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Ancak toz nedeniyle gıdalarımıza taş tozu karışıyor. Halkımızın sağlığından endişe duyuyoruz' diye konuştu.

Vatandaşlar da hem ulaşımın aksamasından hem de çevre kirliliğinden şikâyet etti. Çalışmaların daha kontrollü yürütülmesini isteyen vatandaşlar, 'Yapılan hizmeti destekliyoruz ancak taş kesimi sulu şekilde yapılmalı ya da düzenli olarak sulama yapılmalı. Bu toz hem bizleri hem de çevreyi olumsuz etkiliyor. Çalışmalar bir an önce tamamlanmalı' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE