Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüs alanında 5 ay önce hizmete giren Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, modern altyapısı ve uzman kadrosuyla hasta ve hasta yakınlarına hızlı, erişilebilir ve konforlu sağlık hizmeti sunuyor.

Merkezin en önemli kazanımlarından biri olan Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT) cihazının devreye alınmasıyla, kanser hastaları artık il dışına sevk edilmeden kendi şehirlerinde ileri düzey görüntüleme hizmeti alabiliyor. Ayrıca merkez, çevre illerden gelen hastalara da hizmet vermeye başladı.

Rakamlarla Onkoloji Merkezi:

- Günlük ortalama 40 hastaya tanı ve tedavi hizmeti,

- Günlük 100 hastaya poliklinik hizmeti,

- Aylık ortalama 630 hastaya ulaşım kolaylığı,

- 5 ayda toplam 3.250 hastaya tanı ve tedavi desteği,

- PET-CT ile günlük 15, aylık 450 ve toplamda 2.250 hastaya görüntüleme hizmeti.

Merkez, il dışı sevklerin önüne geçerek hem hastaların hem de yakınlarının maddi ve manevi yükünü hafifletti. Böylece teşhis ve tedavi süreçleri daha hızlı, daha konforlu ve daha erişilebilir hale geldi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik öncülüğünde, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ve ekibinin yönetiminde hizmet veren merkez, sağlıkta bölgesel eşitliğin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

Kaynak : PERRE