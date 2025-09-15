TAGEM Konferans salonunda düzenlenen 18. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Nevzat Bilikşik, divan üyeliklerine ise Fatin Rüştü Bereket, Mustafa Özmen, Halit Kaplan seçildi.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Divan Başkanı Nevzat Bilişik tarafından açılış konuşması yapıldı.

Genel kurul toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 25. 26. Dönem İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Ankara Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun, BÜGEM Genel müdürü Uğur Erden, TAGAM Genel müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Hakan Nalbantoğlu, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, Türkiye Tohumcular Birliğine Bağlı Alt Birlik başkanları, Bakanlık Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Kurum müdürleri ve TYAB üyeleri katıldı.

BİZLERE EMANET ETTİĞİNİZ ALIN TERİNİZE VE EMEĞİNİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

18. Genel Kurulu gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun yaptığı konuşmasında; “Genel kurulumuzun üyelerimize, tüm çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İki yıldır sizlere layık olmak için çalışıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz alın terinize ve emeğinize sonuna kadar sahip çıkıyoruz. İki yılda birçok çalışmayı hayata geçirdik. Sizlerin sorunlarını dinledik. Çözüm bulmaya çalıştık. Yerli ve milli tohumculuk için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.

SİZLERİN DESTEĞİYLE DAHA DA GÜÇLENEEĞİZ

Tohumculuk sektörünün sorunlarını bildiklerinin altını çizen Başkan Olgun; “Çiftçilerimizle iç içeyiz, sahadayız. Çünkü bizlerde bu sektörün içindeyiz, biz de tarladayız, bizlerde çiftçiyiz. En büyük amacımız yedi bölgemizde de tohumculuğu daha çok geliştirmektir. Bakanlığımızla birlikte çiftçilerimizin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye tohumculuğunu hep birlikte daha ileri bir konuma getirmektir. Emin olun, sizlerin desteğiyle daha da güçleneceğiz. Son iki yıl boyunca önemli çalışmalara imza attık.” Dedi.

HER ZAMAN SAHADAYIZ, SİZLERLE OMUZ OMUZAYIZ

Uygulamalı Çiftçi Eğitimlerini sürdüreceklerini dile getiren Başkan Olgun konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sizlerden beklentimiz eğitimlerimize katılım sağlamanızdır. Bu eğitimlerde; çiftçilerimizin girdi maliyetlerinden nasıl tasarruf yapacağı gibi konular işlenmektedir. Çünkü Çiftçilerimizin en önemli sıkıntılarından biri girdi Maliyetleridir. Çalıştaylarımızı ve bölge toplantılarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Sizlere her türlü destek için buradayız. Her zaman sahadayız, Sizlerle omuz omuzayız. Genel Kurulumuzun sektörümüz ve Türkiye tarımı için hayırlı olmasını dilerim. Hepinize tekrar teşekkür eder, Selam ve Saygılarımı Sunarım” dedi.

TÜRKTOB Başkanı Hacı Ömer Güler, açılış konuşmasına önümüzdeki üç hafta sonu boyunca yedi Alt Birliğin seçimli genel kurullarını gerçekleştireceğini açıklayarak başladı. Genel Kurulların sadece seçim süreci değil, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı istişare ortamları olduğunu belirten Güler, her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de üyelerin iradesinin demokratik olgunlukla sandığa yansıyacağını ifade ederek, “Genel kurullarımızda seçimlerin camiamıza yakışır şekilde gerçekleşmesi, sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenin en somut göstergesidir.” dedi.

TYAB AİLESİ 2 YILDA ÇOK ÖNEMLİ PROJE VE İŞLERE İMZA ATTI

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) her zaman olduğu gibi 2023 yılı genel kurulundan bu yana da çok önemli yol kat ettiğini dile getiren Güler, üyelerin sorunlarının sahiplenildiğini, 67 ilde 74 bini aşkın üye ile büyük bir aile haline gelindiğini ifade etti.

Güler, yoğun ve başarılı çalışmaları için TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun ve ekibine teşekkür etti.

TÜRKTOB OLARAK İLKLERE İMZA ATTIK

Başkan Güler, TÜRKTOB’un çalışmalarına da değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler ve yoğun çalışmalar sonucunda araştırma – geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin ilk kez kamusal destekle buluştuğunu, sertifikalı tohum desteğinin oransal olarak tarihin en yüksek seviyesinde yükseldiğini, ilk kez bir kamu spotunun yayınlanmasıyla tohumun ve tohumculuğunun sesinin ulusal ve uluslararası ölçekte duyulduğunu ve mevzuatların güncellendiğini hatırlattı.

Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile çok yakın çalışıldığını ve sonuç alınan adımları bu dönemde süratle attıklarını kaydederek başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve milletvekilleri olmak üzere tüm paydaş kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

TOHUMCULUK POLİTİKALARIMIZI GIDA GÜVENLİĞİ ANLAYIŞIYLA ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, yüzde 60’ı ihracat olmak üzere 800 milyon dolara ulaşan tohumculuk sektörü dış ticareti ve üretim değeriyle Türkiye'nin tohumculukta dünyada 10. sırada olduğunu söyledi.

KIRSALI GÜÇLÜ OLMAYAN BİR TOPLUM BAŞARILI OLAMAZ

Güler konuşmasını şöyle sürdürdü; ‘’Kırsalda yaşamak zor ama kırsalı güçlü olmayan hiçbir ülkenin de başta ekonomik olmak üzere tüm alanlarda başarılı olması mümkün değil. Kazancı ve iyi bir yaşam standardı olmayan bir çiftçiyi kırsalda tutmak zordur. Biz Türkiye Tohumcular Birliği ve sektör olarak kırsalı güçlü, tarımı güçlü, üretimi güçlü bir ülke olmanın gayretini hep birlikte sarf ediyoruz.’’

TÜRKİYE’NİN YARINLARI EMİN ELLERDEDİR

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu, tohumculuk sektörünün son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Güler, “Tohumluk ve gıda arz güvenliği anlamında Türkiye'nin yarınları emin ellerdedir. Hem kendi halkımızı doyuracak hem de bölgemizde güvenilir bir tedarikçi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ OLMADAN TOHUM SANAYİCİLERİNİN AYAKTA KALMASI PEK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış yaptığı konuşmada; “Tohumculuk sektörü bugün dünya çapında 70 milyar dolara aşan oldukça büyük bir pazar olmasının yanında stratejik bir sektör durumundadır. Bu nedenledir ki tohumculuk artık ülkelerin kendi yeterliliğinin, hatta özgürlüğünün anahtarı olarak görülmekte ve tarım politikaların merkezini oluşturmaktadır.

İleri teknoloji, yoğun bilimsel çalışmalar gerektiren tohumculuk sektörü, gelecek senaryolarını şekillendirici en güçlü adaylardan birisi haline gelmiştir. Ülkemiz tohumculuk sektöründe Bakanlık olarak önceliğimiz; sektördeki diğer paydaşlarla güç birliği yaparak Türk tohumculuğunun teknik altyapısının geliştirmek, uluslararası alanda rekabetçiliğini ve temsil kabiliyetini yükseltmek ve çiftçimize en kaliteli üretim materyalinin ulaştırılmasını sağlamaktır. Tohum yetiştiricileri olmadan tohum sanayicilerinin ayakta kalması diğer bir ifade ile sürdürülebilir üretim yapması pek mümkün görülmüyor. Nitekim pek çok tohum üreticisi firma yetiştiriciler ile sözleşmeli üretim yapmaktadır.” Dedi.

BUGÜN ARTIK TÜRKİYE TOHUMLUK ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN BİR ÜLKEDİR

Milletvekili Alkayış; “Tohum yetiştiricilerinin doğru metotlar kullanarak standartlara uygun tohum yetiştirmeleri, kaliteli tohum elde edilmesi ve çiftçiye standartlara uygun tohum verilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu bakımdan tohum yetiştiricilerine doğru bilginin aktarılması, düzenli eğitim verilmesi gerekmektedir. Ülkemiz tohumculuk sektörü son yıllarda hem üretimde hem de dış ticarette önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bakanlığımızın etkin politikaları ve sektörün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde tohum ihracatımız son 22 yılda yaklaşık 20 kat artışla 17 Milyon Dolardan 338 Milyon Dolara yükselmiştir. Bugün 103 ülkeye tohumluk ihracatı yapıyoruz. Bugün artık Türkiye tohumluk üreten ve ihraç eden bir ülkedir. Bu vesileyle Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 18. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeniden başkanlığa seçilen Miktat Olgun başkanı, yönetim kurulunu ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

TOPRAK YALNIZCA ÜZERİNDE YÜRÜDÜĞÜMÜZ BİR ZEMİN DEĞİL, HAYATIMIZIN KAYNAĞIDIR

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Genel kurulunda Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirlerle bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın; “Bugün burada, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toprak, Yüce Kitabımızda insanın ondan yaratıldığı, yine oraya döneceği ve bir gün oradan yeniden diriltileceğinin bildirildiği, mukaddes bir hazinedir. İşte bu ilahi hakikat bize gösteriyor ki; toprak yalnızca üzerinde yürüdüğümüz bir zemin değil, hayatımızın kaynağıdır. Bu kaynağı bereketli kılmak ise, tarımda ve özellikle tohumculukta ortaya koyduğumuz gayretlerle mümkündür. Şayet insanoğlu tarımı ve hayvancılığı, daha doğrusu bunların endüstriyel üretimini beceremiyor olsaydı, medeniyetler kuramazdı. Tarım konusu diğer tüm işlerden farklı olarak, insanlığın varlığını sürdürebilmesi için olmazsa olmazdır. İşte bu nedenle, tarım ve tohum meselesi aslında insanlığın devamı meselesidir.” Dedi.

KURAKLIK BÜYÜK BİR TEHDİT

Küresel kuraklığın önemli bir tehdit olduğunu dile getiren Aydın; “Bugün tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri de küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık tehdididir. Yağış rejimlerinin değişmesi, su kaynaklarının azalması, sadece tarımsal verimliliği değil, gıda güvenliğimizi de tehdit etmektedir. İşte bu nedenle kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi, sulama teknolojilerinin güçlendirilmesi ve toprağı koruyan üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması hayati bir zorunluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, yalnızca sanayi ve teknoloji alanında değil; tarımda da, tohumculukta da ülkemizi geleceğe taşıyan bir ufuktur. Bu vizyonla bizler, kendi kendine yeten, hatta ihtiyaç fazlasını dünyaya sunabilen güçlü bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Son 23 yılda attığımız adımlar bunun en somut göstergesidir.” Dedi.

ATA TOHUMU PROJESİ KAPSAMINDA 49 YEREL ÇEŞİT TESCİL EDİLEREK KORUMA ALTINA ALINDI

Ata Tohumu Projesi kapsamında 49 yerel çeşidin tescil edilerek koruma altına alındığını belirten Aydın konuşmasını söyle sürdürdü;

“Bugün Türkiye'de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı 1117'ye ulaşmış olup, bu firmaların %94'ü yerlidir. Sertifikalı tohumluk üretimi 9 kat artarak 1 milyon 300 bin tona çıkarıldı. "Ata Tohumu Projesi" kapsamında 49 yerel çeşit tescil edilerek koruma altına alındı.

Kuraklığa dayanıklı 79, soğuğa dayanıklı 3 tohum çeşidi geliştirip çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. 2 tohum gen bankasında yaklaşık 122 bin tohum materyali, ayrıca 18 gen bankasında 107 türe ait 10 binden fazla canlı örneği korunmaya devam etmektedir. Bütün bu yenilikler sayesinde bugün kendi ihtiyacımız dışında 103 ülkeye tohum ihracatı yapar hale geldik. Bu tablo, ülkemizin tarımda ve tohumculukta geldiği seviyeyi göstermektedir. Ancak biliyoruz ki yolun sonuna gelmedik. Нер birlikte çalışarak, üretimi daha da artırarak, tohumculukta dünyada öncü ülkelerden biri olma yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor, Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun'u, yönetimini ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Rabbim toprağımızı bereketli, ürünümüzü hayırlı, geleceğimizi aydınlık kılsın.”

Konuşmaların ardından yapılan oylamada mevcut başkan ve yönetim ekibi 2 yıllığına yeniden görev seçildi.