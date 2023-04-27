Türk tütün sektörü; 2022 yılını 828,9 milyon dolarlık ihracat performasıyla geride bırakırken, 2023 yılında 900 milyon dolar ihracat hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütünde 2021 yılında 35 TL olan kilogram fiyatı, 2022 yılında 70 TL’ye yükseldi. Tütün fiyatlarındaki yüzde 100’lük artış Ege Bölgesi’nde 26 bin olan üretici sayısının 30 bine yükselmesine zemin hazırladı.



2022 yılında Ege Bölgesi’nde 26 bin üretici, 37 milyon kilo tütün üretimi yapmışken, 2023 yılı için tütün ihracatçısı firmalar, 30 bin üreticiyle sözleşme yaptı. Üretici sayısındaki artışın rekolteye de olumlu yansıması ve Ege Bölgesi’ndeki tütün üretiminin 45 milyon kiloya yükselmesi bekleniyor.



Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, tütün fiyatlarındaki yüzde 100’lük artışın tütün üreticisinin yüzünü güldürdüğünü, üreticilerin daha fazla tütün üretme arzusunda olduğunu aktardı. Umur, “Ege Bölgesi’nde 2022 yılında 26 bin olan tütün üreticisi sayısının da 2023 yılında 30 binin üzerine çıkacak. İhracatçı firmalarımız tütün üreticileriyle yaptıkları sözleşmeleri henüz Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim etmediler. Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na kontratlar iletilecek. Ege Bölgesi’nde 30 binin üzerinde üreticiyle 50-55 milyon kilo aralığında bir sözleşme yapıldığını öngörüyoruz. Bu sözleşmelerde genelde yüzde 10-15 fire olur. 45-50 bin tonluk bir üretim olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN 2023 İHRACAT HEDEFİ 900 MİLYON DOLAR

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Umur, Türk tütün sektörü olarak 2022 yılında ihracatımızı yüzde 6’lık artışla 782 milyon dolardan 828,9 milyon dolara çıkardıkları bilgisini verdi. Umur sözlerini şöyle sürdürdü; “2023 yılında girdi maliyetlerimizdeki artış nedeniyle tütün ihracat fiyatlarının dolar bazında yüzde 20-25 aralığında artmasını bekliyoruz. 2021 yılına göre rekoltemizdeki düşüşe rağmen ortalama ihraç fiyatlarındaki artış sayesinde 2023 yılında ihracatımızın yüzde 6 civarında artışını korumasını ve 900 milyon dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023 yılındaki üretim artışının 2024 yılındaki ihracatımıza olumlu yansıması olacak.”



Türkiye’nin tütün ihracatında tütün ürünlerinin 576 milyon dolarlık pay aldığını, buna karşın yaprak tütün ihracatının 252 milyon dolar olduğunu vurgulayan Umur, Tütün mamulleri ihracatında ilk üç ülkenin 110,8 milyon dolarla Irak, 35 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 30 milyon dolarla Gürcistan olduğunu kaydetti. Yaprak tütün ihracatının zirvesinde 62 milyon dolarlık taleple Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Türkiye, İran’a 41 milyon dolarlık, Belçika’ya 37 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı gerçekleştirdi.