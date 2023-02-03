Sahte fatura nedeniyle mühürlenerek faaliyetlerine son verilen akaryakıt istasyonlarının sorunlarını TBMM Genel Kurul gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, gerçek ve tüzel kişi akaryakıt bayilerinin mağduriyetinin giderilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

"Binlerce akaryakıt istasyonu karşılaştığı hukuksuz uygulamalar nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor"

Dağıtım şirketlerinin verdiği sahte faturalar nedeniyle mağduriyet yaşayan akaryakıt istasyonlarının sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere Adıyaman’da 28 Türkiye genelinde ise 1.250 lisanslı akaryakıt istasyonunun mühürlenerek faaliyetlerine son verildiğini, bu sebepten dolayı binlerce vatandaşın işsiz kaldığını binlerce bayinin ise yüklü para cezasıyla karşılaştığını dile getirdi.

Binlerce akaryakıt istasyonunun karşılaştığı hukuksuz uygulamalar nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarının altını çizen Milletvekili Tutdere, “AK Parti iktidarının gerçekten uzak politikaları, yanlış uygulamaları, hukuk tanımaz tutumları birçok kesimi mağdur etmeye devam ediyor. Yarattıkları istihdam ve verdikleri vergilerle ülkemize katkı sağlayan, Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 1.250’den fazla akaryakıt istasyonu bayisi gerçek ve tüzel kişi karşılaştıkları hukuksuz uygulamalar nedeniyle mağdurlar.” dedi.

"Binlerce akaryakıt istasyonu telafisi imkânsız zararlarla karşı karşıya"

Dağıtım şirketlerinin hukuksuz işleri nedeniyle binlerce akaryakıt istasyonunun mühürlenerek faaliyetlerine son verildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Tutdere,"Maddi olarak telafisi imkânsız zararlarla karşı karşıyalar. EPDK'den dağıtım şirketlerinin hukuksuz işleri nedeniyle lisanslı binlerce akaryakıt istasyonu mühürlenmiş, faaliyetleri durdurulmuştur. Bu uygulama binlerce işçinin işini kaybetmesine neden olmuş, çok sayıda aileyi ekonomik olarak dara düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

"Haksızlığa maruz bıraktığınız akaryakıt istasyonlarının mağduriyetlerini giderin"

Dağıtım şirketlerinin hukuksuz işleri nedeniyle akaryakıt istasyonlarının büyük bir mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, iktidara yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Dağıtım şirketlerinin verdiği sahte faturalar nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan akaryakıt istasyonlarının sorunlarının çözülmesi için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"Buradan iktidara açıkça çağrı yapıyorum: Haksızlıklara maruz bıraktığınız gerçek ve tüzel kişi bayilerin mağduriyetini giderin, gerekli çalışmaları yapın diyorum." şeklinde konuştu.

