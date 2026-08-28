Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla tahliye edilen konteyner kentlerde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan konteyner kentlerin kalıcı konutlara geçiş süreciyle birlikte büyük ölçüde boşaltılması, bölgelerdeki insan hareketliliğini azalttı. Bu durum, konteyner kentlerde yaşamaya devam eden sokak hayvanlarının mama ve suya ulaşmasını güçleştirdi.

MAMA VE SU NOKTALARI OLUŞTURULDU

Sokak hayvanlarının özellikle sıcak yaz günlerinde susuz ve besinsiz kalmaması amacıyla K-19 Konteyner Kenti başta olmak üzere belirlenen noktalara mama ve su kapları yerleştirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan beslenme ve su noktalarını düzenli olarak kontrol ederek kapların temizlik ve doluluk durumlarını takip ediyor. İhtiyaç duyulan noktalara mama ve temiz su takviyesi yapılan çalışmanın yaz boyunca düzenli şekilde sürdürüleceği bildirildi.

TUTDERE: 'ONLARIN YAŞAMI DA BİZE EMANET'

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sıcak havalarda sokak hayvanlarının suya ve besine ulaşmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Tutdere, şunları söyledi:

'Kalıcı konutlara geçişle birlikte konteyner kentlerimiz büyük ölçüde tahliye edildi. Ancak buralarda yaşamını sürdüren can dostlarımız var. İnsan hareketliliğinin azalması, onların mama ve suya erişimini de zorlaştırıyor.

Özellikle sıcaklıkların arttığı bu günlerde ekiplerimiz düzenli kontroller yaparak mama ve temiz su desteği sağlıyor. Onların yaşamı da bize emanet. Adıyaman'ımızda hiçbir canı yalnız ve sahipsiz bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

'BİR KAP SU, BİR KAP MAMA' ÇAĞRISI

Sıcak havalarda toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, vatandaşları evlerinin ve iş yerlerinin önüne su ve mama bırakmaya davet etti.

Tutdere, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

'Belediyemiz gerekli çalışmaları sürdürüyor ancak hemşehrilerimizin göstereceği küçük bir duyarlılık da bir can için çok kıymetli. Evlerimizin ve iş yerlerimizin önüne bırakacağımız bir kap temiz su ve imkânımız ölçüsünde bir kap mama, sokaktaki can dostlarımız için hayati önem taşıyor. Tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum.'

Kaynak : PERRE