Tutdere’ye mahalle ziyaretinde kadın encümen adayları da eşlik etti. Sloganlarla karşılanan Tutdere, katılımcılarla tek tek selamlaştıktan sonra kendisi için hazırlanan alanda kadınlara seslendi.

İki dönemdir yürüttüğü milletvekilliği süresi boyunca her zaman Adıyaman’ın sesi olmaya gayret ettiğini vurgulayan Tutdere, bundan sonraki süreçte de belediye başkanı olarak Adıyaman’a hizmet etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

“ADIYAMAN’I ‘KADIN DOSTU’ KENT HALİNE GETİRECEĞİZ”

Yunus Emre Mahallesindeki kadın hemşehrilerine düzenledikleri organizasyon için teşekkür eden Tutdere, Adıyaman’ı ‘kadın dostu’ bir şehir haline getireceklerini söyledi. Belediye Meclis Adaylarında psikoluğundan mimarına, ev kadına kadar kadın çoğunluğuna özen gösterdiklerinin altını çizen Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KADIN DAYANIŞMA MERKEZLERİ AÇACAĞIZ”

“Kadınlar için kaoperatifler kuracağız, yeni iş imkanları oluşturacağız. Kadın dayanışma merkezlerini açacağız. Kadınlar her türlü sıkıntısını, her türlü derdini o dayanışma merkezlerinde çözecekler ve belediye her zaman kadınların yanında olacak.”

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR ÖĞÜN YEMEK DESTEĞİ VERECEĞİZ”

“Artık bu memlekette hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek. Hiçbir çocuğumuz okula kahvaltısız gitmeyecek. Okulda çocuklarımıza bir öğün yemek desteği de vereceğiz. Çocuklarımızın yanındayız, annelerimizin yanında olacağız.

“HER MAHALLEYE KREŞ AÇACAĞIZ”

“Hiçbir mahallemizde kreş yok; annelerimiz evlatlarını, yavrularını bırakacak düzgün bir yer bulamıyorlar. 22 yıldır mahallelerimizde bir kreş yapamadılar ama biz sizin desteğinizle göreve geldiğimizde her mahalleye kreş açacağız. Çocuklarınızı bırakacağınız güvenli kreşler olacak artık.”

“KREŞLER, KADINLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN İSTİHDAM ALANI OLACAK”

“Kreşleri açtığınızda o kreşlerde de çalışacak gençlerimiz olacak yine kadınlar olacak. Kreşler aynı zamanda sizin için yeni bir iş imkanı demek yeni bir istihdam demek.”

