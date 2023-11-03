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Bakan Işıkhan’a seslenen Tutdere, "Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye, yüksek enflasyon, işsizlik oranıyla dünyanın en sefil 10 ülkesi arasında. Yani dünyanın en sefil 10. ülkesinin Çalışma Bakanı olarak gerçekten işiniz zor" dedi.

"Resmi işsizlikte 45, kişi başına milli gelirde 78. Sıradayız"

Türkiye’nin dünyadaki durumuna ilişkin verileri paylaşan Tutdere, “Çalışabilir yaşta olan nüfusa istihdam sağlama açısından Türkiye yüzde 48'le dünyada 63'üncü sırada. Ülkemiz, resmî işsizlik oranı olarak açıklanan yüzde 9,2'yle dünyada 45'inci sırada. Kişi başına millî gelirde dünyada 78'inci sıradayız. Uzun çalışma yüzdesi olarak da dünyaya göre nüfusumuzun yüzde 25'i fazla çalışıyor. En önemlisi de enflasyon, işsizlik, faiz oranı ve benzeri ekonomik göstergeler dikkate alınarak hesaplanan Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye, yüksek enflasyon, işsizlik oranıyla dünyanın en sefil 10 ülkesi arasında. Yani dünyanın en sefil 10'uncu ülkesinin Çalışma Bakanı olarak gerçekten işiniz zor; inşallah, siz bu durumu düzeltirsiniz ekibinizle birlikte” ifadelerini kullandı.

"TYP’liler kadro istiyor"

Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilen depremzedelerin taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ileten Tutdere, “Başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgelerinde 57 binden fazla TYP'li var. 57 bin TYP'li ve bunların aileleri bakanlıktan bundan sonraki yaşamlarına ilişkin istihdam alanında bir beklenti içerisindeler. Bakanlığınızın bu konuda bir çalışma yapmasını bekliyorlar. TYP'liler şunu söylüyorlar: "Tamam, deprem sonrası işe alındık, bu bizim için iyi oldu ama bundan sonra ne olacağız? Bundan sonra ailemizle, çocuklarımızla geçimimizi nasıl sağlayacağız?" Dolayısıyla TYP konusunda Bakanlığınızın bir çalışma yapmasını TYP'yle çalışan insanlar da aileleri de bekliyor"dedi.

"Deprem bölgesindeki insanlar müjdeleri bekliyor"

Bakan Yardımcısı Aydın’ın 27 Ekimde Adıyaman'da vermiş olduğu sözleri hatırlatan Tutdere, “Sayın Aydın Adıyaman'da iş dünyasıyla yapmış olduğu toplantıda bir açıklama yapmıştı, "Biz deprem bölgelerinde istihdamı artırmak için yeni müjdeler vereceğiz." demişti. Ben de hazır Bakanlığınızın bütçe görüşmeleri yapılırken bu müjdeyi verecek misiniz, sormak istiyorum. Millet esnaf, işçi, çiftçi, deprem bölgesindeki illerimizin insanları gerçekten bu konuda sizden müjdeler bekliyor, sizden bu konuda insanların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar ve projeler bekliyor” şeklinde konuştu.

"Mesleki yeterlilik kurumu var ama yeterli meslek yok"

Türkiye’de ki meslek sahibi sayısının azlığına dikkatleri çeken Milletvekili Tutdere, “Türkiye'nin işsizlik, yoksulluk gibi sorunları var ama bir de mesleksizlik gibi bir sorunumuz var. Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruldu, aradan on beş yıl geçmiş ama mesleki diploma olarak veya bir sertifika olarak yeterli seviyeye ulaşılamadı. Mesela bugün Amerika'da meslek sayısına baktığımızda 9 bin civarında meslek var. Türkiye'ye baktığımızda bu sayı 635 civarında. Yani gelişen dünya, yeni iş sektörleri, iş alanları konusunda bir mesleksizlik sorunu da var. Bu konunun da Bakanlığınızın gerçekten gündeminde olması gerekiyor çünkü biz seçim bölgelerimizde de zaman zaman karşılaşıyoruz; gençler iş bulamıyor, işveren işçi bulamıyor böyle bir çelişki var. Demek ki bu konuda bir sorun var. Bu, koordinasyon eksikliğinden mi kaynaklı yoksa bu konuda Bakanlığınızın yeteri kadar çalışamamasından mı kaynaklı bunu bilemiyorum. Bu konuda da Bakanlığınızın bir çalışma yapması rahatlatacaktır” dedi.

"Asbest var, iş güvenliği ve halk sağlığı tedbirleri yok"

İş sağlığı ve güvenliği konusuna değinen Tutdere, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Aradan on bir yıl geçmesine rağmen çok sayıda iş cinayetiyle karşı karşıya kalıyoruz. İş güvenliği konusunda, iş sağlığı konusunda sorunlar var. Burada iş müfettişlerinin denetiminde mi bir sorun var, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin hizmet kusurundan mı kaynaklanan sorunlar var, yoksa işverenlerimizin konuya olan duyarsızlığı mı var? Bunun gibi birtakım sorular var hepimizin kafasında, bu sorulara cevap verirseniz konu aydınlanmış olur. Ayrıca deprem bölgelerinin en büyük sorunlarından bir tanesi asbest olayı. Şu anda o binaların yıkım işlerinde çalışan emekçiler, işçiler asbeste maruz kalıyor; hiçbir güvenlik tedbiri yok, gözlük yok, eldiven yok, tulum yok, hiçbir şey yok. Hani halk zaten maruz kalıyor, çalışanlar da maruz kalıyor. Bu konuda sizden gerçekten bir denetim yapılmasını bekliyoruz, bu konuda Bakanlığınız gerekirse müfettişleri görevlendirsin. Hem halk sağlığı açısından hem de çalışanlar açısından büyük risk var” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA